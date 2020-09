Detenida una menor en Jaén por darle una paliza a otra, grabarlo y difundirlo en redes sociales

0

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una menor de 14 años acusada de dar una paliza a otra menor a la que supuestamente propinó patadas, puñetazos y tirones de pelos, mientras una tercera grababa para posteriormente difundir por redes sociales, donde se ha hecho viral. Así lo ha confirmado la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, que también ha indicado que la Policía Nacional tiene identificadas a otras dos menores, la que supuestamente grabó la paliza y una tercera que supuestamente animaba a la detenida a que le diera más fuerte.

La agresión tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre cuando la detenida supuestamente arremetió contra la otra chica en la Ronda del Valle, en el barrio del Polígono del Valle. Mientras recibía numerosos golpes, otra se encargaba de grabarlo, al tiempo que una menor más animaba a la agresora a ser más contundente en los golpes. En el vídeo, que ya se ha eliminado de Facebook y Youtube, se podía ver cómo la ahora detenida agarraba del pelo a la otra chica, la tiraba al suelo, incluso le daba bofetadas y patadas, mientras las amigas se reían. Tras la paliza, la que graba y la otra menor identificada comentan entre risas: «Da pena, ¿verdad?» o «mira cómo tiene el codo lleno de sangre».

La agredida no comparte centro educativo con la detenida, aunque el enfrentamiento no es nuevo y que al parecer hace un año la chica ya sufrió otra agresión. A pesar de que en la paliza del sábado, la menor recibió numerosos golpes y patadas hasta en la cara, lo que le provocó el sangrado, cuando ésta consiguió llegar a la casa, ocultó lo ocurrido y se limitó a decir que había sufrido una aparatosa caída. No fue hasta el martes 15, cuando la agresión ya llevaba varios días difundiéndose por redes sociales, el día en que el padre de la menor se enteró de lo que verdaderamente había ocurrido a su hija, por lo que presentó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Jaén.

Ha sido este lunes cuando los agentes han realizado la primera detención para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía de Menores. Desde Subdelegación han confirmado también la identificación de otras dos menores por su presunta participación en estos hechos.