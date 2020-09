Jennifer Aniston le recuerda a Brad Pitt lo «sexi» y «mono» que es

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

Redacción 19/09/2020 14:01 h

Vamos a ver. Todos sabemos que no es cierto, pero en el fondo nos gustaría que lo fuera. Una de las parejas más célebres del mundo del espectáculo en Estados Unidos está ahí, erre que erre, recordándonos a todos que un día nos maravillaron. Se trata de Jennifer Aniston y Brad Pitt que han coincidido por videollamada en una acción benéfica junto a otros actores como Sean Penn, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Shia LaBeouf y Morgan Freeman. Pretendían recaudar fondos contra el coronavirus lectura del guion de la película de los años ochenta Fast Times at Ridgemont High.

El momento cumbre —y con el que se congeló el mundo durante unos segundos— llegó cuando la actriz dijo las siguientes palabras: «Hola Brad. Ya sabes que siempre me has parecido muy mono. Eres muy sexi. ¿Vienes aquí?»- Y el esbozó una sonrisa. Por un momento pareció que todo volvía al pasado, cuando los dos vivían la vida juntos con sus rubios cabellos y su imagen de pareja idílica. El chispazo se une a muchos otros ocurridos recientemente que no han hecho más que alimentar el morbo.

Los dos se llevan bien y no tienen problema alguno en coincidir en actos. Las alarmas entre sus fans saltaron en enero cuando se encontraron en el backstage de los premios SAG y ¡se dieron un abrazo! Eso provocó un terremoto entre los seguidores de ambos, muchos de los cuales esperan que la pareja vuelva. Hechos como estos dan aliento a esa posibilidad.