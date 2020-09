La Xunta establece tres niveles de riesgo para regular las visitas a residencias de mayores

0

La Voz de Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ 17/09/2020 20:22 h

Una persona por residente, preferentemente en una zona exterior ajardinada, una hora al día, con cita y una encuesta epidemiológica diaria previa. Este es el resumen del protocolo publicado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia para establecer una normativa única que regule las visitas a las residencias de personas mayores y personas con discapacidad, así como a los centros sociosanitarios para la atención a las personas con enfermedad mental grave.

El documento establece estas condiciones generales para todos los centros, aunque distingue tres niveles de riesgo según la situación epidemiológica en la zona: bajo, medio y alto. Si el riesgo es bajo, la visita podrá ser diaria, si es medio serán dos a la semana y si es alto solamente una. En cuanto a las salidas de paseo al exterior, en caso de riesgo bajo pueden ser diarias, si es medio tres a la semana y si es alto se recomienda evitarlas.

En condiciones normales los visitantes deberán acudir con 15 minutos de antelación y se les realizará «unha avaliación dos síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica». Los encuentros serán de una persona por residente y una hora al día en el exterior, «agás nas persoas que se atopen no proceso final da vida». En este último caso se permitirán visitas en la habitación, aunque con circuitos de entrada y salida diferenciados.

Por otra parte, las salidas de las personas residentes fuera del recinto se limitarán al máximo, excepto para las personas con discapacidad que realizan habitualmente salidas al domicilio familiar durante el fin de semana. A estas se les realizará al regreso un test de doble banda y se extremarán las medidas de vigilancia de síntomas. Si el centro no cuenta con zonas ajardinadas, se permitirá «dar paseos en zonas amplas e espazos verdes ao aire libre nunha distancia dun quilómetro ao redor do centro, mantendo sempre as medidas de distanciamento e utilizando máscara». En las actividades dentro del centro, se promoverá la existencia de grupos de convivencia estables de diez personas, con personal asignado, y se fomentará «toda a actividade física posible, principalmente ao aire libre». En las residencias en las que no exista un brote, según el documento, «non se poderá illar as persoas residentes nas súas habitacións, agás que se trate dun caso sospeitoso e soamente mentres non se teña o resultado da proba PCR».

Centros de día

En cuanto a los centros de atención diurna, la consellería establece también unas normas con tres niveles de riesgo. Se promoverán también los grupos estables de diez personas, se limitarán las actividades grupales y las visitas externas. En las zonas de riesgo bajo se recomienda no realizar actividades de grupos grandes, mientras que en las de riesgo medio se podrán realizar en equipos de diez y en las de riesgo alto solo de cinco. En los centros para personas con discapacidad y en los ocupacionales que estén ubicados en zonas de riesgo alto no se recomienda la asistencia de personas mayores de 65 y 75 años, respectivamente.

En las actividades diarias se prestará especial atención a la ventilación de los espacios cerrados con «aire ambiental» durante por lo menos 15 minutos cada dos horas. «Todo o persoal e as persoas usuarias do centro realizarán avaliación e rexistro diario de síntomas compatibles con infección do SARS-CoV-2 mediante a enquisa clínico-epidemiolóxica».