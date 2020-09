Probamos Radar Covid: «Sin contactos de riesgo identificados»

0

La Voz de Galicia

21/09/2020

Es como llevar un rastreador en el bolsillo las 24 horas del día. Uno de los principales objetivos en la lucha contra el covid-19 pasa por conocer lo antes posible los contactos de todos los contagiados, y qué mejor manera que hacerlo a través de un elemento que se ha convertido en una extensión de nosotros mismos. Podemos olvidarnos la cartera o las llaves en casa, pero ¿salir sin nuestro teléfono móvil? Eso nunca.

Desde todos los ámbitos han animado a los ciudadanos a descargarse la aplicación Radar Covid. Según los cálculos del Gobierno, si un 20 % de la población de nuestro país la instalase, se conseguiría frenar la pandemia un 30 %.

La realidad es que hacerlo lleva menos de dos minutos. Descargarla, elegir el idioma (también disponible en gallego) y tener activado el Bluetooth. Nada más. ¿Miedo por la privacidad de tus datos? A cada paso, en cada pantalla, la aplicación se encarga de recordar que en ningún momento se puede identificar ni tu identidad ni la de las personas con las que has estado, aunque alguna de ellas llegue a dar positivo.

En Galicia la app lleva operativa desde el miércoles y nada ha cambiado en la vida de todos los que la llevamos en nuestro smartphone. Todavía es necesario que más gente se una a este extraño club, aunque es cierto que abrirla y comprobar que sigue en verde con el mensaje «Sin contactos de riesgo identificados» puede convertirse en un nuevo «Toc digital», como el abrir Instagram para ver las últimas stories o comprobar que no tienes ningún nuevo Whatsapp. Psicológicamente, y siempre que su uso se extienda, resulta algo tranquilizador saber que te avisarán si has estado con una persona que ha dado positivo. Porque no son pocas las opciones de que ese contacto sea «desconocido». En la puerta del colegio, sin ir más lejos, esperando a que salgan los niños te pasas un buen rato hablando con un padre del que no sabes ni el nombre. Quedas a tomar un café con una amiga que justo se había encontrado a su prima y se une. En el autobús, en una tienda, en un bar, en un parque... puedes llegar a tener contacto con múltiples personas.

¿Cómo logra el sistema encontrar todas esas relaciones «de riesgo»? A través de la tecnología bluetooth en tu terminal quedan registrados esos códigos aleatorios que generan los móviles con los que hayas estado a menos de dos metros durante quince minutos o más. De esta forma, si el propietario de uno de esos terminales comunica un positivo en covid, recibirías una notificación de aviso. Todo eso sin que nadie sepa quién es la persona con el diagnóstico positivo, ni dónde estuviste con ella.

¿Qué pasa si recibo una notificación de riesgo?

En caso de haber tenido un contacto de riesgo recibirás una alerta. A partir de ahí hay que seguir las instrucciones que van saliendo en la pantalla. Si has estado con una persona diagnosticada de covid-19, la aplicación te informará de cuáles deben ser los próximos pasos a seguir, empezando por aislarte y siguiendo por notificarlo al teléfono indicado. Lo mismo ocurre en el sentido inverso. En el caso de que recibas un diagnóstico positivo puedes comunicarlo, de forma voluntaria y anónima, a través de un código en la app. Entonces Radar Covid enviará un mensaje a todos los teléfonos que tuvieran activa la aplicación y con los que hubieras estado en contacto los últimos 14 días.

Al tratarse de una app colaborativa, cuanto más se utilice, mayor será su eficacia. Todavía no hay datos de cuántas personas la usan en Galicia.