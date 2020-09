Fernando Simón sobre su polémico viaje con Calleja: «Necesitaba vacaciones»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Martín Bastos

18/09/2020 17:18 h

«Necesitaba unas vacaciones, ya no daba para más». Esa es la explicación de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la cara más visible del coronavirus desde finales de febrero tras la polémica suscitada los últimos días al trascender que se encontraba en Mallorca grabando un capítulo del programa Planeta Calleja junto al aventurero leonés Jesús Calleja, tras varios días sin participar en las ruedas de prensa en las que se informa de últimos datos del covid-19 en España.

Hasta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió en su defensa asegurando en una entrevista en Las mañanas de RNE; «Fernando Simón es un excelente trabajador público. Ha descansado una semana este verano. Esta semana está descansando. Creo que es justo que tenga una segunda semana de descanso. Ha estado sometido a un ritmo de trabajo muy intenso, como todos los trabajadores públicos».

Durante su estancia en Baleares junto a Calleja, Fernando Simón ha aprovechado para practicar submarinismo, montar en globo, han hecho descenso en bici y hasta han escalado, una de las pasiones del epidemiólogo. «Estoy en Mallorca, rodando la nueva temporada de Planeta Calleja. Tengo un invitado muy especial que ha venido conmigo aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros», asegura Calleja en un vídeo publicado en Cuatro, el canal que emite el programa.

«Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado», explicaba Simón. «Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir», añade.

Fernando Simón y @JesusCalleja se encuentran en Mallorca grabando un programa de #PlanetaCalleja: han hecho submarinismo, han montado en globo, han descendido en bicicleta... "Necesitaba unas vacaciones" https://t.co/zGJEoQaPGt — Cuatro (@cuatro) September 17, 2020

«Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia. Hay conversaciones muy interesantes con las que yo mismo me he quedado impactado», desvelaba Calleja. El programa, que está en fase de rodaje no tiene aún fecha aproximada de emisión, y es probable que antes se emitan nuevas entregas de Volando Voy, programas con los que Calleja ha visitado Galicia en numerosas ocasiones, mostrando desde el aire lugares como O Courel o Cabo Ortegal, entre otros.

Fernando Simón ya se vio envuelto en cierta controversia el pasado verano, cuando fue reconocido haciendo surf en las playas de Portugal.