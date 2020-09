Israel vuelve al encierro severo: prohibido ir más allá de 500 metros de casa

0

agencias 18/09/2020 05:00 h

La segunda ola de la pandemia del coronavirus vino tan pegada a la primera que el fantasma del confinamiento todavía sobrevolaba sobre muchos países. En Europa, el temporal se ha capeado hasta ahora con cierres parciales, sin llegar a la reclusión vivida en marzo. Pero el recuerdo sigue aún muy vivo y la posibilidad de que volvamos a casa no es del todo imposible.

En Israel, por ejemplo, han tenido que hacerlo. Ante la elevada cifra de contagios, a partir de este viernes a las dos de la tarde (13.00 GMT) y al menos durante tres semanas los israelíes volverán a sufrir un fuerte encierro, que les limitará el movimiento a 500 metros alrededor de sus viviendas, con pequeñas excepciones.

Gimnasios, hoteles, salas de celebración, peluquerías y salones de estética estarán cerrados. Tampoco podrán abrir sus puertas bares y restaurantes, aunque estos últimos podrán servir comida a domicilio, pero no para llevar. Se permitirá el cuidado de menores a cargo de empleadas domésticas, pero solo en los hogares, no en guarderías o centros similares. Colegios y universidades cerraron ya sus puertas el miércoles, excepto los internados y los centros de necesidades especiales. Entre las excepciones que se permitirán para alejarse de la residencia más de 500 metros está la realización de deportes individuales, como correr o caminar. Los que vivan a distancia caminando de la playa, podrán ir para bañarse, pero no para tumbarse en la arena.

Otra excepción es de tipo religioso: los israelíes podrán salir de casa para comprar las cuatro especies que se juntan para la festividad de Sucot (los Tabernáculos): una hoja de palmera datilera (lulav), el fruto de un cidro (etrog), hojas de sauce (aravot) y ramas con hojas del mirto (hadass).

Las ligas deportivas profesionales continuarán su actividad, así como las competiciones de deportes de equipo a nivel nacional y el aeropuerto internacional de Ben Gurión funcionará con normalidad, aunque su actividad sigue bajo mínimos por la prohibición a la entrada de turistas en el país, o de extranjeros que no cuenten con permisos especiales.

Respecto al comercio, abrirán farmacias, ópticas, tiendas de comestibles, de limpieza y de telecomunicaciones y restaurantes que sirvan a domicilio, y todo el resto deberán cerrar.

En los negocios privados, solo abrirán los servicios esenciales, no podrá haber atención al público y se pondrán límites a la presencia física de empleados en el lugar de trabajo. También los funcionarios tendrán una presencia reducida, aún por determinar. Los servicios de transporte se mantendrán, pero adaptarán su capacidad y su número al menor número de desplazamientos.

Podrá asistirse a manifestaciones, ir a donar sangre, a juicios, a funerales de familiares de primer grado, a prestar ayuda esencial a alguien o para el intercambio de menores en el caso de padres separados. Habrá multas de 500 shéqueles (unos 125 euros) para quienes estén a más de 500 metros de su domicilio no entren en ninguna de las excepciones contempladas para ello.

Las autoridades ya han advertido de que, de no rebajarse el número de contagios diarios, que esta semana alcanzó máximos diarios de más de 5.000 (en una población de unos nueve millones de personas), el confinamiento nacional podría alargarse más de las tres semanas previstas, con graves consecuencias económicas. Hasta la fecha, Israel ha registrado más de 162.000 casos de coronavirus y 1.141 muertos.