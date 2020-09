La atmósfera se desata por completo: ¿un huracán en el Mediterráneo?

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

17/09/2020 12:24 h

Pocas veces se ha visto tanta actividad ciclónica en buena parte del hemisferio norte. Por si no fuera suficiente la incesante formación de ciclones tropicales en el Atlántico, en el Mediterráneo se ha desarrollado un «medicane», un término para referirse a los sistemas de bajas presiones que presentan todas las características de un huracán y que se forman en el Mediterráneo. Ha sido bautizado como Lanos por el Observatorio Nacional de Atenas. En Grecia y el sur de Itallia ya se preparan para su inminente impacto. Lanos reúne todas las condiciones para ser considerado como un verdadero huracán, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Los vientos sostenidos superan los 120 kilómetros por hora y también está empezando a crear su propio ojo. No es la primera vez que se forma uno de estos eventos atmosféricos, pero parece posible que pueda llegar a ser histórico por sus dimensiones y por su poder destructivo. No se puede omitir un detalle que explica la génesis de este gigante: la elevada temperatura del agua. Muchas zonas del mar son un verdadero caldo, con valores de 27 grados, algo que favorece mucho la convección.

Esta es la predicción de @Estofex, organismo no oficial que ha tomado el seguimiento del #medicane de forma similar al @NHC_Atlantic, por ausencia de este en Europa.



Prevé que esta noche pueda alcanzar categoría de huracán con potencial destructivo. pic.twitter.com/OTT5zxGBaw — Dr. J. J. González Alemán (@glezjuanje) September 17, 2020

Normal con una temperatura del mar de 27 grados y mejores condiciones de cizalladura y aire seco.

Por cierto, nadie habla de la marcada anomalía positiva de la temperatura del mar en el Mediterráneo. pic.twitter.com/GRTuYiSnqh — Caesar (@Caesar_288) September 16, 2020

Cumbre borrascosa. Congregación de borrascas en el hemisferio norte.

En estos momentos las rutas aéreas y marítimas se ven condicionadas por un seguimiento constante de la #meteorología Nos interesa especialmente #Ianos en el Mediterráneo.#meteo #huracán #medicane pic.twitter.com/5XE1sJBijX — Alfred Rodríguez Picó (@AlfredRPico) September 17, 2020

La cosa se pone seria en el #Mediterráneo con la formación de un #medicane que ya tiene nombre propio; se trata de #Lanos. Tiene intensidad de Tormenta Tropical y se espera que pueda llegar a parecerse a un #huracán de Categoría 1!



Ya está desarrollando su ojo...

Vaya locura! pic.twitter.com/BNpnqoXP30 — Meteoiberia (@MeteoIberiaEs) September 16, 2020

Mientras en Galicia estamos pendientes de la borrasca que todavía merece la atención del Centro Nacional de Huracanes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de color amarillo en toda la comunidad por lluvia que podrían descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en 1 hora. Se espera, además, que las precipitaciones caigan acompañadas de granizo e intenso aparato eléctrico en cualquier punto de las cuatro provincias gallegas.

Bos días! Hoxe vamos ter unha xornada de moita inestabilidade atmosférica en #Galicia. A presenza dunha borrasca ao oeste de Lisboa deixaranos un día de moita actividade tormentosa en todo o territorio, sobre todo a partir do mediodía.

⚠️⛈️⚠️https://t.co/795Ol1Dc28 pic.twitter.com/RGzhGB0OA5 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 17, 2020

⚠️⛈️⚡️ Precipitación prevista para esta tarde, principalmente en forma de chuvascos e tormentas que localmente poden ser fortes pic.twitter.com/SGyL01m7d2 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) September 17, 2020

El viernes seguirá la inestabilidad atmosférica y los avisos por fuertes chaparrones y tormentas en las provincias de Lugo y A Coruña y en el interior de Pontevedra. El fin de semana la borrasca situada al oeste de la Península producirá nuevas lluvias, aunque serán ocasionales.

Paulette

Parece que poco a poco se va despejando las dudas respecto a los restos del huracán Paulette, que en las últimas actualizaciones de los modelos se veía como se acercaba a la Península. Ahora mismo ese escenario parece muy poco probable. Lo que sí están mostrando las previsiones a medio plazo es la formación de una amplia borrasca en el Atlántico norte, al oeste de Irlanda, que con la ayuda del anticiclón de las Azores crearía un corredor de vientos del noroeste. Si se confirma esta predicción, a finales de la próxima semana la noticia será un brusco descenso de las temperaturas. A pesar de toda la inestabilidad de estos próximos días, las máximas y las mínimas seguirán siendo altas.