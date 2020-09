Leonor da negativo en coronavirus, pero seguirá en cuarentena

La princesa de Asturias, que comienza cuarto curso de Educación Secundaria, se incorporó a las clases con mascarilla obligatoria

Vuelta al colegio atípica también para la familia real. Este miércoles ha vuelto al colegio la princesa Leonor entre fuertes medidas de seguridad para intentar evitar los contagios de coronavirus entre los alumnos y el personal escolar. Después de seis meses lejos de las aulas del colegio privado Santa María de los Rosales, su primer contacto con la vida escolar fue pasar por el control de temperatura antes de acceder a las instalaciones.

Leonor ha comenzado así el curso de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y lo hizo, además, con otra imagen atípica para el primer día de colegio de las hijas de los reyes: Letizia no la acompañó en esta ocasión. Fue su padre, Felipe VI, quien conducía el vehículo en el que la princesa de Asturias, sentada en el asiento del copiloto, accedió al recinto del colegio poco antes de las 8.30 horas. En el vehículo viajaba también su hermana, la infanta Sofía, aunque ella no reanuda sus estudios de segundo curso de la ESO hasta este viernes, ya que el centro ha aplicado el regreso escalonado de los alumnos como medida de seguridad. Ninguno de los dos se bajó del coche para acompañarla. La recomendación de la dirección de la escuela para este curso es que los alumnos acudan solo junto a un acompañante como medida de precaución y que este el cual no entre en las instalaciones. De ahí que solo haya acudido don Felipe en coche y no haya acudido con ellos la reina Letizia.

Seguir leyendo