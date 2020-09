Covid-19: un viaje a través de los seis meses que nos cambiaron la vida

0

La Voz de Galicia G. Vázquez

Redacción / La Voz 16/09/2020 05:00 h

Solo han pasado seis meses, pero la memoria falla al echar la vista atrás sobre lo que ha sido (y sigue siendo) la pandemia del covid-19.

Mientras China inauguraba el 2020 con el coronavirus en los grandes titulares, el ritmo habitual no se rompía en España hasta la semana del 9 de marzo. Con restricciones ya en marcha en diversas comunidades, pocos imaginaban que el 16 de marzo iba a entrar en vigor el estado de alarma que nos confinaría como sociedad durante meses. Los trabajos pasaron a realizarse desde los salones y cocinas de las viviendas, las clases se interrumpieron, se cerraron negocios y la vida empezó a observarse desde las ventanas. Desde ese pistoletazo de salida han pasado los seis meses que nos han cambiado la vida y que siguen teniendo un protagonista: el covid-19.

Emergencia sanitaria: la primera de La Voz de Galicia era contundente: El Gobierno declara hoy el estado de alarma en toda España. Era sábado y las medidas entrarían en vigor con la llegada del lunes 16. Las malas noticias se habían confirmado. Se cerraban al público los locales de hostelería, los cines, teatros o auditorios. Solo quedaban en pie los servicios de alimentación, farmacia o quioscos de prensa. Se recomendaba a los ciudadanos permanecer en casa.

Confinados: se trataba de una de las palabras más duras que podía imaginar la población. Todo el país quedaba confinado. Los ciudadanos solo estaban autorizados a abandonar sus domicilio para trabajar, hacer la compra o por causa de fuerza mayor. Todos los locales públicos, excepto los servicios esenciales, debían permanecer cerrados al menos 15 días. Las elecciones autonómicas del 5 de abril comenzaban a tambalearse.

Paro total: el 29 de marzo España registraba un muerto por coronavirus casa dos minutos y casi la mitad de la población mundial estaba recluida. Habían pasado solo dos semanas de la declaración del estado de alarma. Galicia sumaba ya 60 fallecidos. Se paralizan desde el 30 de marzo al 9 de abril los trabajos no indispensables. Es decir, un endurecimiento de las medidas.

Los hospitales de campaña: el 3 de abril ya se habían superado los 10.000 muertos en el país. Galicia sumaba 159 fallecidos y los contagios en las residencias de mayores -427 en ese momento- no dejaban de crecer. El virus destruía ya tanto empleo en quince días como el crac del 2008 en cinco meses. Los ERTE llegaban en aluvión. Entre las imágenes más preocupantes, el inicio del montaje de dos hospitales de campaña en Galicia. Expocoruña y el multiusos Fontes do Sar, en Santiago, se preparaban para un colapso sanitario.

Un soplo de aire fresco: el confinamiento se prorroga hasta el 9 de mayo, pero hay lugar para cierta esperanza. Se anuncia que pronto podría llegar una cierta normalidad. Los primeros signos de libertad tienen como protagonistas a los niños. Los más pequeños saldrían a la calle a partir del 27 de abril. En medio, la polémica por el anuncio de que solo podrían pisar el exterior para hacer gestiones con adultos -medida después rectificada-.

La Voz de Galicia publica en páginas interiores cómo es el trabajo diario en las ucis de los hospitales de la comunidad. Una sanidad que denuncia riesgos para su salud: todos los sanitarios han usado mascarillas defectuosas.

Los mayores: el 26 de mayo llegaba uno de los momentos más esperados. Dos meses después del el inicio del confinamiento, las visitas vuelven a los centros de mayores en Galicia. Se reducen de forma radical los casos en los hospitales, aunque los sanitarios avisan: «Si convertimos esto en una fiesta, va a haber un rebrote», decía Tato Vázquez Lima, el presidente de los médicos de urgencias.

Mientras, las ucis de la comunidad pasan de 15 ingresos al día a casi cero.

Primer día sin estado de alarma: la comunidad gallega supera cada quince días de forma exitosa las fases. Los establecimientos ven como caen las restricciones, los paseos se quedan sin horarios y los niños reconquistan los parques de juegos.

La recuperación sigue siendo lenta, pero la apertura por horas de las fronteras con Portugal normaliza la circulación. Las ucis siguen esta semana libres de covid-19. Solo ocho personas permanecen hospitalizadas.

El julio de la campaña: Galicia se prepara para sus elecciones autonómicas más inciertas. En la comunidad solo queda un paciente en la uci. Han pasado 120 días en los que Sanidade empieza a detectar que los contactos de positivos están mintiendo para eludir las PCR. Se anuncia que los centros de día volverán a abrir el 15 de julio, una de las grandes demandas de los usuarios.

El regreso: solo tres días después del pico de buenas noticias, el coronavirus vuelve a poner en jaque a Galicia. Aparece el primer brote importante. Catorce municipios de A Mariña lucense tendrá que aislarse a solo una semana de las elecciones autonómicas del 12-J. Son 71.000 personas. Los rebrotes acaban de comenzar. Poco después llegarán casos como el de Betanzos o Arteixo.

Cuatro brotes y los peores datos: el 16 de julio los contagios vuelven a cifras del mes de mayo. En ese momento, la Xunta tiene monitorizados cuatro brotes en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. España registra el peor dato desde el 10 de mayo: 580 nuevos casos.

Mascarilla para todo: el 19 de julio el uso de las mascarillas es generalizado tras múltiples debates sobre la idoneidad de su uso. En Galicia se convierte en obligatorio y se resuelven las primeras dudas. Sí, hay que usar la mascarilla en las terrazas de los locales de hostelería y solo se podrá retirar a la hora de consumir. Y sí, también habrá que usarla en la playa, salvo en el momento del baño.

El registro de viajeros: en medio del brote provocado en A Coruña por la visita del Fuenlabrada a Riazor en la última jornada de Liga -choque que no se disputó- se anuncia que Galicia tendrá registro de viajeros, que todavía sigue en vigor. ¿Qué significa? Que aquellos que llegan a la comunidad desde países o regiones con alta incidencia de covid-19, tendrán que informar al Sergas. Los lugares de procedencia se actualizan cada 15 días.

Los informes del Gobierno elevan la cifra total de fallecidos: 44.000 en todo el país.

Sin tabaco en las calles: Ha sido una de las últimas restricciones y no ha estado falta de polémica. El 13 de agosto, La Voz de Galicia publicaba el anuncio del Gobierno gallego sobre el tabaco: no se podrá fumar en las calles si no hay distancia social. Galicia se convertía en la primera comunidad en tomar esta medida. Todo ello mientras reinaba la preocupación en el área de A Coruña por el aumento de los positivos, pero se descartaba restringur la movilidad de los ciudadanos.

Los escolares: lejos de parecer algo del pasado, la pandemia forma más que nunca parte del presente de los ciudadanos. El último y actual quebradero de cabeza es la vuelta al colegio. Con infantil y primaria incorporados -con distancia, mascarilla y alumnos sin fiebre ni tos- y no sin problemas. El desafío es ahora la vuelta de secundaria, que hace solo unos días se aplazaba una semana por la falta de tiempo para que centros y profesores estén listos.

