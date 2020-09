Así son las cinco parejas de «La isla de las tentaciones»

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 15/09/2020 13:20 h

Cinco hombres y cinco mujeres con relaciones más o menos estables dispuestos a ponerse a prueba y a escuchar la famosa frase de «hay más imágenes». La segunda temporada de La isla de las tentaciones calienta motores y Mediaset acaba de desvelar los nombres de las cinco parejas que protagonizarán esta nueva entrega que llegará muy pronto a la parrilla de la cadena.

Eso sí, lo hará con cambios. Tras el éxito de la primera temporada hace unos meses, Sandra Barneda toma el relevo de Mónica Naranjo, y será la encargada de mostrar los vídeos de cómo unos y otras caen (o no) en la tentación. El casting de esta segunda edición, que se grabó junto a la tercera, llega con diez nuevos concursantes (a falta de conocer a los tentadores) que ya saben a lo que van, después de haber visto el éxito de la primera edición y la viralidad que consiguió la historia de Fani y Christofer con su mítico grito «Estefaníaaa», después de que ella lo engañase con Rubén.

Los concursantes tienen entre entre 23 y 32 años y proceden de Cataluña, Marruecos, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias y sus profesiones son tan dispares como camarero, opositor, pinchadiscos, diseñadora, empresario, administrativa e influencer. Además los telespectadores reconocerán a algunos de los rostros de las parejas, ya que tienen un pasado en otros programas de Mediaset, como Mujeres y Hombres y viceversa y Gran Hermano.

Melyssa y Tom, de 28 y 27 años respectivamente, precisamente se conocieron en el programa de búsqueda de pareja que ahora presenta Jesús Vázquez en Cuatro. Él, nacido en Marrakech, acudió allí para intentar conquistarla, algo que finalmente logró. Desde hace ocho meses están juntos y viven en Marruecos. «Cuando a Tom se le acercan las chicas me genera una sensación de furia», confiesa Melyssa, algo que ya deja entrever el posible juego que darán.

Melodie y Cristian tienen 28 y 31 años y llevan juntos nueve años. Eso sí, aunque acuden a La isla de las tentaciones para ponerse a prueba, ellos ya demostraron hace tiempo que querían luchar por su amor contra viento y marea. Y es que cuando se conocieron ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era pareja de la mejor amiga de Melodie. Son de Elche y los dos trabajan en la hostelería. Aunque Cristian quiere que Melodie lo vea como el hombre de su vida, ella duda de sobre su fidelidad.

Inma de 28 años e incluencer y Ángel, de 23 y aspirante a la Guardia Civil, son sevillanos llevan apenas un año juntos pero quieren demostrarle al mundo que van en serio. Pero no es oro todo lo que reluce: a él le molesta que por su trabajo ella tenga interés por algunos personajes famosos mientras que Inma sufre ataques de celos, «descontrolados», según su novio.

La relación entre Mayka y Pablo, de 28 y 26 años, ella camaera y él disyóquei, tampoco ha sido un camino de rosas. Se conocieron hace tres años y él no quería nada serio, así que mientras ella se hacía ilusiones, él seguía teniendo otras citas. «Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle», asegura Mayka. Lo cierto es que realmente los celos y la desconfianza siguen ahí: «Por eso he dado el paso de ir a La isla de las tentaciones, para ver realmente con quién estoy».

Marta y Lester componen la última de las parejas de La isla de las tentaciones. Si la cara de ella les suena es porque participó hace tiempo en Gran Hermano 16. Los dos viven en Las Palmas, tienen 29 y 32 años y ella es administrativa y él camarero. Se presentan como una de las parejas más explosivas del programa. «Solemos discutir por todo», asegura Marta. Llevan once años juntos, la relación más larga y aseguran que están «bien, mal o muy mal».