El actor de «Cuéntame», Pablo Rivero, muestra a su familia: «En casa somos tres chicos»

15/09/2020 10:38 h

El actor Pablo Rivero, que lleva desde el año 2001 metido en la piel de Toni Alcántara en la serie Cuéntame, mostró en las últimas horas una foto de su familia. Muy discreto siempre con su vida privada, el intérprete colgaba una imagen en su cuenta de Instagram con un texto en la que presentaba a su pareja y a su hijo. La fotografía está en blanco y negro y se les ve a los tres de espaldas en la orilla del mar.

«Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos #suertelamía».

La publicación suma más de 30.000 me gustas y cientos de comentarios, muchos de ellos de personajes famosos que le muestran su apoyo y su cariño. «Te quiero, Pablo. Os beso a los tres», escribía Máximo Huerta. Algunos actores que han compartido los platós de Cuéntame con él han sido de los primeros en responderle, como Elena Rivera (la inolvidable Karina) que puso tres corazones, Imanol Arias (que interpreta a su padre en la ficción de La 1), con varios emoticonos; o Irene Visedo, que optó por una paloma. También la actriz gallega Paula Gallego, que hasta hace apenas unas temporadas daba vida a María, la benjamina del clan, le escribía: «Sois preciosos». «Bellos», añadía Paloma Bloyd, que interpreta a Deborah, su mujer en la pequeña pantalla. «Preciosa familia», escribía la actriz Cristina Alcázar, que interpreta a Juana.

«Lo mejor del mundo, la familia», le escribía la periodista y escritora Carme Chaparro. «Felicidades! No me extraña. ¡Son tantos los momentos en los que apetece gritar de alegría! Preciosa foto. Preciosidad de familia. Ya un día me explicas como te da tiempo a ir tanto al cine...», le escribía Javier Cámara.

Pablo Rivero ha desarrollado buena parte de su carrera en Cuéntame cómo pasó, donde comenzó dando vida al segundo hijo mayor de los Alcántara, que lucía con orgullo ser el primero de la familia que iba a la universidad. Su personaje ha servido a los guionistas para mostrar las revueltas en la universidad, la política en clandestinidad, la militancia prohibida en el Partido Comunista durante su etapa como estudiante de Derecho, pero también la Revolución de los Claveles en Portugal, la muerte de Franco, el terrorismo de ETA y más recientemente incluso la Guerra del Golfo.

El actor de 39 años compagina además su labor como intérpretre con su otra gran pasión: la escritura. Por el momento ha publicado dos novelas: No volveré a tener miedo (2017) y Penitencia, publicada este mismo año.

La revelación de la homosexualidad de Pablo Rivero llega apenas unos meses después de otra que causó gran impacto entre los millones de fans de Pablo Alborán. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo sabe, lo supone o simplemente le da igual», explicaba en un vídeo en Instagram.