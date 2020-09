Y después del calor histórico, Paulette

O mapa das máximas de hoxe mostra valores extraordinariamente elevados no golfo Ártabro. Os ventos cálidos do sur inhibiron a formación de brisas en puntos do litoral e axudou a que as temperaturas superasen en #ACoruña o valor máximo histórico dun mes de setembro, con 35ºC. pic.twitter.com/WPDN9he91v