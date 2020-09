Marta López reaparece en Mediaset: «Jamás he tenido el covid, di falso positivo»

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

13/09/2020 17:04 h

Algo huele a chamusquina en las explicaciones de Marta López, que este sábado regresó a Mediaset un mes después de haber sido fulminantemente despedida por irresponsable. Resulta que la ¿excolaboradora? de Telecinco dio positivo en coronavirus tras habérselo pasado bomba sin taparse la boca ni mantener la distancias de seguridad en el festival Starlite de Marbella -sí, el mismo en el que Willy Bárcenas alentó al público a despojarse alegremente de la mascarilla-. Tanto disfrutó la exgranhermana que no pudo reprimir el impulso de hacer partícipes de su euforia a todos sus seguidores de Instagram, y el lunes, cuando llegó al trabajo, cartita sobre la mesa. Reapareció este fin de semana en el sofá de Sábado Deluxe para dar su versión de los hechos. Explicó que había dado falso positivo, que nunca ha tenido el covid-19. Y que la cadena, actuando de forma «responsable», prescindió de sus colaboraciones (no la despidió) al ver unas fotos en sus redes que no eran suyas. Dijo que eran de un familiar, pero que ella las colgó. Y que Telecinco se creyó que había salido a la calle teniendo un positivo. «No era yo», insistió.

Marta siguió defendiéndose un rato: que si ella cumplió la cuarenta de forma estricta, que si estuvo encerrada con sus hijos, que si es imposible que ella haya contagiado a nadie porque nunca se infectó. Pero lo cierto es que dar erróneamente positivo en una prueba de coronavirus es algo raro, raro. Puede pasar, pero veces contadas. Sí son habituales los falsos negativos: se puede tener el virus en el cuerpo y que el test no lo detecte, pero ¿estar libre de covid y que aparezca en el ADN? ¿Cómo se explica eso? Sucede cuando, ya pasada la enfermedad, todavía quedan coletazos (que no parece el caso) o si la muestra se contamina en el laboratorio. «No he sido una irresponsable y por eso estoy aquí», insistió ella, confesando lo mal que lo había pasado por las críticas recibidas.

De cualquier manera, está de vuelta. Tras un encendido debate, anunció su regreso a Sálvame. No esperábamos menos.