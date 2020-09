Alcaldes de concellos afectados por las medidas piden que la información fluya mejor entre las administraciones

0

11/09/2020

Buena parte de los alcaldes de municipios con restricciones critican la falta de información recibida de las autoridades sanitarias y se sienten agraviados con respecto al trato recibido por otros ayuntamientos. César Poza (PSdeG), regidor de Vilaboa, destaca que el Sergas le comunicó la decisión al mismo tiempo que se hacía público el comunicado en el que se enumeraban los concellos afectados por las nuevas medidas para frenar los rebrotes de coronavirus. «Non é lóxico que o concello teña esta comunicación ao mesmo tempo que os medios de comunicación, un venres ás 14 horas. A información non está fluíndo como debería entre as diferentes administracións públicas», indicó. Demandó también que se cubran las bajas médicas en el centro de salud municipal, apuntando que «está agora mesmo ao 50 % no que se refire ao seu persoal» y señaló que «nun momento tan complicado como o actual a consellería ten que asumir as súas responsabilidades en materia sanitaria».

José Luís Pérez Añón (PP), alcalde de Laxe, apuntó que no esperaba que la Xunta tomase estas medidas: «Temos só once casos e por iso quizais pequei de optimista. Supoño que se basearán en criterios de poboación e tendo algo máis de 3.100 habitantes, eses once serán como os trinta de Ponteceso». Los regidores de Ponteceso y Carballo, también con restricciones, mostraron su malestar por no ser convocados para recibir explicaciones sobre la decisión tomada por el comité de expertos. «Si se fixo así con outros concellos da Coruña», apuntó el regidor carballés, Evencio Ferrero (BNG). En líneas similares se expresó el alcalde de Ponteceso, Lois Carballido (PSdeG): «Nós xa solicitamos un encontro de forma telemática coa xefa territorial de Sanidade e esperamos poder telo igual que o tiveron outros concellos».

El alcalde de Lalín, José Crespo (PP), destacó que las medidas apenas supondrán cambios respecto a las que había decidido adoptar la comisión municipal del covid el pasado lunes. Destacó que la pasada semana resultó compleja por el incremento de positivos, pero que en esta se está constatando una ralentización. Confía en que los datos mejoren para revertir pronto las medidas restrictivas adoptadas tanto por la comisión municipal como por la Xunta.

La edila delegada de la comisión de emerxencia del Concello de Poio, Marga Caldas (BNG), manifestó: «Botamos de menos que non se nos informe, esta mañá acábasenos de comunicar que pasamos ás mesmas restricións que Pontevedra. Botamos en falta que non se nos facilitase información previa para poder actuar. Temos feito dúas comunicacións a Sanidade preguntando pola situación de Poio para tomar medidas preventivas e non se respondeu. Agora, ante o que está pasando, queremos recordar a total colaboración do Concello coas autoridades sanitarias». En Poio se reunirá este sábado la comisión de emerxencia para evaluar la situación y medidas adicionales. Fuentes oficiosas señalan que en este concello hay más de treinta casos positivos.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), cuestiona abiertamente la política informativa del Sergas, que durante semanas ocultó los datos sobre incidencia del covid en el municipio. No fue hasta este pasado jueves, cuando Pontevedra se convirtió en el primer municipio de la provincia con «restricciones especiales», cuando el gerente del área sanitaria accedió a facilitar los datos al alcalde: 188 positivos el jueves y 200 este viernes en el municipio. «Estivemos tomando decisións a cegas», lamentó el alcalde, que reprochó que atendiendo a lo que venía informando el Sergas «en 24 horas pasamos de ter casos illados a ter transmisión comunitaria». Lores, que ordenó la reactivación de servicios que daba el Concello durante el estado de alarma (como la retirada personalizada de basura de los domicilios con positivos o la atención a personas mayores y vulnerables) hizo un llamamiento «á responsabilidade e sensatez dos veciños e veciñas de Pontevedra para que acaten as novas restriccións adoptadas pola Xunta e evitar que se continúe a estender o coronavirus».

Antonio Lomba (PSdeG), alcalde de A Guarda, explicó que hay una treintena de casos activos en el municipio. Indicó que fue la gerencia sanitaria del área de Vigo la que, a media mañana, les notificó la decisión del comité clínico de expertos. A las restricciones impuestas por esta situación, el gobierno local, suma nuevas decisiones para sumar esfuerzos contra el incremento de posibles contagios. Han suspendido los mercadillos semanales que se celebran los sábados hasta nuevo aviso y también se ha decidido limitar el aforo en las playas para asegurar las distancias de seguridad. Así, a partir de medianoche, se establece una media de cuatro metros cuadrados por persona. Aplicando esta proporción, los aforos de Area Grande y Fedorento, serán de 438 y 98 personas respectivamente en marea baja y de 234 y 44 con marea baja. «Aceptamos de bo grao as restrición», dijo el regidor, recordando que es fundamental la implicación de todos para frenar los contagios.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández (BNG), se limitó a indicar a través de Facebook que «é o momento da responsabilidade e de extremar as precaucións».

