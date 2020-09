La Xunta aplica restricciones para frenar el covid en otros seis concellos

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / la voz 12/09/2020 08:10 h

Sanidade y el comité de expertos que sigue la evolución del covid-19 en Galicia siguen apostando por actuar de manera rápida y lo más selectiva posible a la hora de frenar la incidencia de la infección. Por eso, el viernesr, después de la reunión del subcomité clínico, otros seis concellos se sumaron a la lista de los que están sometidos a restricciones especiales debido a la situación epidemiológica en la que se encuentran.

Son los de A Guarda, Lalín, Laxe, Poio, O Rosal y Vilaboa, que desde la medianoche pasada están sometidos a las mismas limitaciones que Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Carballo, A Laracha, Ponteceso, Arteixo y ciertos barrios de la ciudad de A Coruña.

En total, medio millón de gallegos sometidos a restricciones especiales debido al avance de la epidemia en su zona. Esto es lo que se puede y no se puede hacer desde hoy en esos seis ayuntamientos. Las medidas serán revisadas en el plazo máximo de una semana.

Reuniones

Máximo de diez personas. Las reuniones de personas no convivientes quedan limitadas a diez personas, tanto en el ámbito privado como en la vía pública.

Hostelería y comercio

Terrazas al 75 % y las barras cerradas. Los aforos quedan limitados con carácter general al 50 % no solo en comercio y hostelería, sino también en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas. En la hostelería queda prohibido el servicio en barra, pero las terrazas pueden operar al 75 % de su capacidad. La evolución de la epidemia ha ido demostrando que los espacios cerrados favorecen la transmisión, por lo que el comité de expertos recomienda evitar las reuniones familiares y de amigos si no es estrictamente necesario, y que se celebren en espacios abiertos todas las actividades que sean posibles. Los locales deberán cerrar como muy tarde a la 1 de la madrugada.

Ceremonias

Hasta cien asistentes y moratoria de fin de semana. El aforo en los lugares de culto queda reducido a la mitad, y en ceremonias de carácter civil o religioso como bodas, bautizos y comuniones se establece un máximo de asistentes: 100 en el caso de celebrarse el convite en espacios abiertos y 50 si son espacios cerrados. Hay, como ocurrió cuando se implantó esta medida en otros municipios, una moratoria para los eventos que ya estaban programados con anterioridad para este fin de semana, que podrán celebrarse en las condiciones previstas, pero deben ser comunicados a las autoridades sanitarias.

Cultura y deporte

60 espectadores en el cine. Las restricciones también afectan a la cultura y el deporte, con restricción de aforos para los espectáculos. En el caso de cines, teatros, auditorios y espacios semejantes se establece un máximo de 60 espectadores si el espacio es cerrado, o de 150 en el caso de que sea abierto. Las mismas restricciones se aplican a la celebración de eventos deportivos. Además, la práctica de deporte está limitada a grupos de diez personas sin contacto físico y además el aforo en espacios cerrados para esta práctica queda reducido al 50 %.

Parques

Recomendación de cierre nocturno. Se recomienda que no estén abiertos al público entre las 0.00 y las 6.00 horas parques públicos y espacios similares.