Sanitarios, profesores y cuerpos de seguridad no tendrán que hacer cuarentena preventiva tras una PCR negativa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.Viñas

10/09/2020 19:16 h

El mecanismo se pone en marcha en cuanto salta la primera alarma: si hay cualquier sospecha de contagio, automáticamente hay que autoaislarse y avisar a los servicios de salud que, en menos de 24 horas, deberán de hacer una PCR que confirme o descarte la infección activa. Paralelamente, a la espera de los resultados, se iniciará ya la búsqueda de los contactos estrechos convivientes del potencial positivo. Si la prueba da negativa -siempre que no haya síntomas- finaliza el aislamiento; si da positivo, la cuarentena deberá cumplirse estrictamente durante 14 días en el domicilio particular en caso de no precisar ingreso hospitalario. ¿Y qué pasa con los contactos?

En este momento arranca una tarea crucial: localizar a todos aquellos que, alrededor del contagiado, puedan estar infectados. El objetivo es doble: atender al enfermo (cogerlo a tiempo para que no empeore) y frenar la expansión del virus (recluir a un probable positivo para que no se lo pegue a más gente y cortar así la cadena de contagio).

A todos los contactos estrechos se les aconseja hacer cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con el caso confirmado. Sanidad recomienda en su Estrategia de detección precoz, vigilancia y control que, además de atender a sus síntomas, se les practique una PCR en el momento de su identificación. «Se podrá priorizar la realización de esta prueba a personas vulnerables, personas que atienden a personas vulnerables, convivientes o personal sanitario de centros sanitarios o sociosanitarios, o esencial». Si el resultado es positivo, pasa directamente a ser un caso activo, pero si es negativo no se puede descartar el covid-19: por eso, la cuarentena tiene que agotarse. Un contacto estrecho de alguien infectado tiene que aislarse sí o sí durante 14 días, aún con PCR negativa.

«De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse en caso de resultado negativo», recoge el documento de Sanidad. Ahora hay una excepción más a la regla, incluida en la última actualización de este texto: los contactos que realicen actividades consideradas esenciales (personal sanitario, sociosanitario, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o personal de centros educativos) no tendrán que encerrarse estas dos semanas si el resultado de su prueba es negativo.