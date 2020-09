El uso de mascarillas en los gimnasios se extiende a toda Galicia, pero estas son las excepciones

0

10/09/2020

El comité clínico de la Xunta acordó este miércoles ampliar el uso obligatorio de mascarilla en centros deportivos cerrados a toda Galicia, aunque incluyó un matiz que exceptúa su uso obligatorio durante la práctica de actividades que requieran la utilización de pistas específicas, «tales como tenis, padel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades específicas e sempre que a ocupación máxima da pista se axuste ás regras do xogo ou actividade deportiva e tendo en conta os protocolos aprobados para a dita instalación», según publica el DOGA.

El documento oficial modifica también el acuerdo del Consello da Xunta de Galicia del 12 de junio del 2020 sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis del Covid, e incluye un punto que asegura que, «con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado e promoverase o seu emprego.».

Por último, se añaden normas relativas a la correcta ventilación de los espacios en los que se realizan actividades deportivas en espacios cubiertos. «Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas por espazo de polo menos 30 minutos ao inicio e final de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e obrigatoriamente ao finalizar cada clase ou actividade de grupo. No caso da utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberase aumentar a subministración de aire fresco e non poderá empregarse a función de recirculación do aire interior».

La Xunta ha ido modificando las medidas en centros deportivos tras la llegada de nuevas evidencias científicas sobre la mayor expansión del virus en espacios cerrados y la importancia de la ventilación de estos para evitar su propagación.