Nace Rosario, hija de los duques de Huéscar y futura duquesa de Alba

El misterio de una de las grandes bodas del otoño ya ha quedado al fin desvelado. La Casa de Alba no quiso hacernos esperar más hasta la salida de las revistas del corazón y ayer distribuyó un puñado de fotografías en las que se puede ver el vestido que llevó Sofía Palazuelo para casarse con Fernando Fitz-James. No hay mucho que destacar en el diseño que lució la nueva duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba, una sobria creación de su tía Teresa Palazuelo de manga corta y cuello pico que solo destaca por la larga capa que salía de los hombros. Si alguien estaba esperando a ver una tiara reluciente o valiosas piezas del joyero de la casa de Alba, no ha acertado esta vez. Cuentan las malas lenguas que Sofía ha demostrado ser una chica de carácter negándose a lucir las alhajas de su familia política después de que el duque de Alba, su suegro Carlos Fitz-James, la obligara a celebrar la ceremonia en los jardines del palacio de Liria en lugar de en la iglesia que ella quería. Y así no hay tiara, ni joyas ni tradición que valga. Se puso unos pendientes que pertenecían a su familia y para el pelo eligió un tocado de plumas blancas a juego con el penacho del uniforme de gala de maestrante que lució su marido.

