«La extinción» de David Attenborough

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

13/09/2020 05:00 h

Hay causas por las que merece la pena luchar toda la vida. A sus 94 años, el naturalista inglés sir David Attenborough sigue más activo que nunca. Lo cierto es que la situación de la vida en la Tierra no está como para retirarse. La influencia que tiene a través de sus documentales en la BBC resulta más necesaria que nunca. En los últimos años ha atraído una audiencia masiva gracias a la emisión de Planet Earth II y Blue Planet II.

Attenborough alza ahora la voz en Extinction: The Facts (Extinción: Los hechos) sobre la pérdida masiva en el planeta debido al ser humano. En el 2019 un investigación de Naciones Unidas reveló que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están amenazadas de extinción. Desde la BBC señalan que el documental «va más allá de lo emocional para investigar qué significa la pérdida y extinción de la biodiversidad, no solo para el planeta, sino también para nosotros como especie».

Esta nueva pieza documental es una continuación de Climate Change: The Facts (Cambio climático: Los hechos) en el que el veterano divulgador explicó el origen y los efectos asociados al calentamiento global antropogénico. «El programa revela cómo esta crisis tiene consecuencias para todos nosotros, amenazando la seguridad alimentaria y del agua, reduciendo nuestra capacidad de controlar nuestro clima e incluso poniéndonos en mayor riesgo de pandémicas. Explora lo que le está sucediendo al mundo natural: cómo la actividad humana impulsa la extinción y por qué no hemos actuado antes para detener estas pérdidas», sostienen desde la cadena británica. «A lo largo de mi vida me he encontrado con algunas de las especies de animales más notables del mundo. Solo ahora me doy cuenta de la suerte que he tenido. Muchas de estas maravillas parecen desaparecer para siempre», ha reconocido el propio Attenborough. «Nunca ha sido más importante para nosotros comprender los efectos de la pérdida de biodiversidad, de cómo nosotros mismos somos responsables de ella. Solo si lo hacemos, tendremos alguna esperanza de evitar un desastre», añadió durante la presentación del documental.

Los científicos llevan tiempo reconociendo que aunque el proceso de extinción es algo natural, lo que ocurre en la actualidad no tiene precedentes. «La pérdida de insectos pone en riesgo la polinización y la producción de alimentos, la pérdida de biodiversidad en el suelo amenaza el crecimiento de las plantas. Las propias plantas sustentan casi todo lo que necesitamos y, sin embargo, una de cada cuatro está amenazada de extinción. Estamos perdiendo muchos de los servicios que nos brinda la naturaleza.