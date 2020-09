Muere por las secuelas del covid-19 una enfermera que había pasado 40 días en la uci

0

redacción 08/09/2020 14:53 h

Belén Mato, enfermera de 49 años, falleció ayer en Ponferrada (León) a causa de las secuelas del covid-19. Es la primera trabajadora de la sanidad víctima de la pandemia en la comarca leonesa de El Bierzo.

Había pasado 40 días en la uci, de donde salió entre aplausos de todos sus compañeros el pasado mes de mayo. Parecía que lo peor había pasado, pero su estado empeoró en las últimas semanas.

El Servicio de Enfermeras del Hospital El Bierzo ha despedido este miércoles en las redes sociales a Belén, que formaba parte del servicio de urgencias. «Hoy nos ha dejado nuestra compañera Belén, estamos todos/as, consternados con la noticia, aquí saliendo de la UCI, pensando que ya había pasado lo peor del Covid, parece qué aún no sabemos realmente las secuelas, por lo que vemos, no es muy alentador. Belén trabajaba en el Hospital El Bierzo, en el servicio de Urgencias, donde contrajo el virus. No hay palabras», escribieron sus compañeros.

El jefe del Servicio de Urgencias del centro berciano, José Ramón Casal, ha destacado «el trabajo de la compañera fallecida» para hacer frente a la pandemia que finalmente le ha costado la vida como a muchos otros sanitarios en toda España.