Galicia tiene menos casos activos que ayer y baja de los 200 nuevos contagios

La Voz de Galicia U.R.

la voz 08/09/2020 13:15 h

4.230 casos activos de covid-19 en Galicia, son menos de los 4.243 registrados ayer. Esto no quiere decir que no haya nuevos contagios, de hecho, se han sumado 161 positivos en las últimas 24 horas, pero las altas han sido más. Un hecho que no se veía desde el 22 de julio, aunque entonces hablábamos de 163 casos activos.

De las siete áreas sanitarias gallegas, hay tres que registran una bajada de casos. A Coruña es una de ellas y tiene 21 infectados menos que ayer hasta un total de 1.413; Lugo y Santiago son las otras dos: el área lucense tiene 801 casos activos (15 menos) y Santiago 662 (26 menos). Por el contrario registran aumentos Ourense con 467 infectados (ocho más); Pontevedra registra 371 (28 más) y supera a Vigo que tiene 346 (dos más). Por último, Ferrol asciende hasta los 170 casos (once más).

El número de hospitalizados también ha bajado en el cómputo general y, aunque hay un paciente más en la uci (22 frente a los 21 del balance anterior), hay 187 ingresados en planta (ayer era 194). Hay 4.021 personas pasando la enfermedad en sus domicilios y se han curado desde el inicio de la pandemia 13.965 afectados.

El número de vícitmas mortales asciende a 663 tras sumar un nuevo fallecido en el último balance de la consellería de Sanidade. Se trata de una mujer de 80 años, usuaria de la residencia Orpea Coruña y que tenía patologías previas.

El número de PCR realizadas ha bajado considerablemente en los últimos días y este lunes se realizaron 2.658 test de este tipo, frente a los más de 4.000 diarios de las jornadas anteriores.

En las residencias de mayores hay una fuerte subida de usuarios contagiados. Este importante aumento se debe al brote registrado en la residencia Domus Vi situada en Outeiro de Rei.

La expansión de este brote, que ya supera al foco de la residencia de O Incio (Lugo), ha elevado a 327 los positivos en residencias gallegas (97 más que ayer), de los que 253 son usuarios y 74 son empleados.

Además, también se han sumado al cómputo esta mañana los positivos de dos ancianos de la Orpea de Culleredo (A Coruña) y un empleado de la residencia de mayores Campolongo (Pontevedra). Asimismo, han dado positivo tres usuarios de la residencia de atención a la discapacidad Ricardo Baro de Aspronaga.

Se disparan los contagios en el brote de la residencia de Outeiro de Rei: el 75 % de los usuarios dan positivo

En 24 horas se ha confirmado que tienen coronavirus un centenar de personas vinculadas a este geriátrico

María Guntín

Un centenar de personas vinculadas a la residencia Domus Vi situada en Outeiro de Rei han dado positivo en coronavirus en las últimas 24 horas, según informó la Consellería de Política Social. Concretamente, se han contagiado 94 usuarios y cinco trabajadores, por lo que tienen coronavirus 139 mayores de los 184 que residen en este geriátrico. En total, son 14 los empleados contagiados.

El brote en la Domus Vi de Outeiro se registró el último fin de semanade agosto y varios de los mayores de esta residencia están ingresados en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), aunque desde el departamento de comunicación Domus Vi precisaron que era por precaución y que desde el primer momento establecieron una comunicación directa con las familias. Una persona que residía en el centro falleció en este centro sanitario hace unos días.

El caso cero en esta residencia fue el de una trabajadora que había estado en contacto con personas contagiadas, según fuentes internas del centro. El geriátrico llevaba entonces dos semanas sin permitir las visitas familiares por prevención. Los residentes continúan aislados en sus dormitorios y el centro no permite visitas.