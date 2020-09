España suma otros 9.000 casos de coronavirus

Hay una nueva víctima mortal, usuaria de la residencia Orpea Coruña | Sube considerablemente el número de mayores contagiados debido al brote de la residencia Domus Vi situada en Outeiro de Rei

4.230 casos activos de covid-19 en Galicia, son menos de los 4.243 registrados ayer. Esto no quiere decir que no haya nuevos contagios, de hecho, se han sumado 161 positivos en las últimas 24 horas, pero las altas han sido más. Un hecho que no se veía desde el 22 de julio, aunque entonces hablábamos de 163 casos activos.

De las siete áreas sanitarias gallegas, hay tres que registran una bajada de casos. A Coruña es una de ellas y tiene 21 infectados menos que ayer hasta un total de 1.413; Lugo y Santiago son las otras dos: el área lucense tiene 801 casos activos (15 menos), más de 300 de ellos en la capital de la provincia, y el área de Santiago y Barbanza, 662 (26 menos). Por el contrario registran aumentos Ourense con 467 infectados (ocho más); Pontevedra registra 371 (28 más) y supera a Vigo que tiene 346 (dos más). Por último, Ferrol asciende hasta los 170 casos (once más).

