La AECC busca voluntarios en Lugo

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 07/09/2020 20:24 h

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) busca voluntarios en Lugo. La pandemia de coronavirus obliga a la entidad a buscar ayuda puesto que actualmente son 148 las personas que colaboran, aunque de estas tan solo diez son menores de 60 años y no presentan patologías previas. Por eso, la AECC se ve obligada a «proteger al voluntariado más vulnerable» y a buscar un nuevo perfil a consecuencia del coronavirus.

La labor de los voluntarios incluye acompañamiento, participación en campañas informativas y de prevención, así como apoyo en la captación de fondos para contribuir al impulso de la investigación. En la AECC, la mayor parte de los voluntarios son supervivientes de cáncer y/o personas de más de 60 años, por lo que son población de riesgo que debe dejar de desempeñar su actividad por la pandemia.

La AECC busca personas que no estén en tratamiento activo oncológico o al cuidado de una persona que lo esté, que no estén en proceso de duelo por alguien que ha fallecido por cáncer y que no tengan más de 60 años y que tampoco formen parte del grupo de riesgo. Para más información, el correo electrónico habilitado es lugo@aecc.es o el teléfono 982 250 809.