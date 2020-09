Paz Padilla regresa a la tele y habla de su marido: «Llegué a su vida para ayudarle a morir»

0

La Voz de Galicia MARTIN BASTOS

06/09/2020 15:10 h

Antes de regresar al trabajo esta misma semana, Paz Padilla ha decidido explicar a los espectadores cómo se encuentra. En una entrevista muy emotiva, rodeada de todos sus compañeros, la humorista protagonizó ayer Sálvame Deluxe, al lado de Jorge Javier. «No me parecían formas llegar el jueves a trabajar a Sálvame sin que la gente supiera cómo estoy». Lejos de dar una imagen de mujer abatida y derrotada por la pérdida de su marido, Juan Antonio Vidal, a los 56 años, por un cáncer, Paz Padilla se ha mostrado serena. Y muy agradecida a todos los que han estado pendiente de ella durante los meses en los que ha estado cuidando de su pareja. «Su decisión fue morir en casa y en ese tiempo he tenido que recurrir a la ayuda de profesionales de paliativos para saber cómo acompañarlo bien en ese proceso. Ha sido un aprendizaje, porque nos creemos inmortales los de esta generación, y la muerte puede llegar en cualquier momento, por eso lo único que creo es que hay que vivir y pensar que la muerte es un proceso natural». «Cuando dejas de tener miedo a la muerte -ha dicho Paz a sus compañeros- te quedas tranquila».

Junto a su hija Anna, que ha estado a su lado y ha sido su apoyo constante, la presentadora ha querido mandar un mensaje a todas las personas que están cuidando a enfermos y que no saben por dónde empezar. El oncólogo Enric Benito, especialista en cuidados paliativos, fue la inspiración de Paz en esos momentos tan complicados y en un gesto de cariño, entró vía telefónica en el programa admirado por la fuerza de la presentadora. Benito, además, explicó cómo hay que atender y enfrentar el proceso de la muerte

«Llegué a su vida para ayudarle a morir y amarle con todas mis ganas», confesó Paz durante la entrevista dando a entender que lo que ha sucedido estaba escrito y formaba parte del destino de ambos.

Paz contó que un principio la familia se pensó que lo que le ocurría a Antonio era fruto del estrés. Fue un médico en urgencias quien, tras realizar una resonancia, le dijo a ella que su marido tenía un tumor y que le quedaba muy poco tiempo de vida: «Me lo dijo sin anestesia». Ningún compañero de Paz conocía la noticia de la enfermedad de Antonio, una decisión meditada, dado que su marido era una persona anónima.

La presentadora confesó que hizo todo lo posible por hacer que los últimos días de vida de Antonio fueran los más felices: «No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alga gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía te quiero y gracias, 24 horas al día». Y es que, cuando Paz supo que Antonio iba a morir, que ni la quimio ni la radio conseguían salvarle la vida, ella se dedicó en cuerpo y alma en hacerle feliz. Y para ello tuvo que aceptar que la muerte hay que afrontarla con serenidad: «Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa». «Ahora tengo que ser feliz, se lo debo», expresó Paz, que hizo un llamamiento para que se entendiera su «alegría». «Yo soy así, me quedan muchas lágrimas por llorar, y lloro, pero soy humorista, me dedico a esto y tengo que seguir mi vida», se despidió. Un gran aplauso de sus compañeros puso el punto final a una noche muy emotiva, en la que la gaditana demostró que es una mujer con un corazón enorme.