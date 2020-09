«Idol Kids» se estrena hoy en Telecinco con Isabel Pantoja como estrella del jurado

0

07/09/2020 05:00 h

Idol Kids llega hoy a Telecinco, a las 22.00 horas, después de que el coronavirus obligase a retrasar el estreno de la que era una de las principales apuestas de entretenimiento de la cadena. La gran estrella del jurado es Isabel Pantoja, que junto a la cantante Edurne y el músico Carlos Jean, se encargará de evaluar las actuaciones de los más pequeños. Carlos Marco, exmiembro de Auryn, será asesor musical de los niños concursantes, en un talent que conduce el gallego Jesús Vázquez.

«Ha sido de lo mejor que he vivido. He cantado en cientos de escenarios, he hecho infinidad de televisión, cine, teatro, en mis casi 50 años de profesión, pero nunca había hecho un programa de televisión como este. Lo he vivido como algo mío, he sufrido, he reído, he disfrutado muchísimo de tanto talento que han demostrado los niños... Ha sido lo más mágico que he vivido y le pido a todo el mundo que lo vea porque necesitamos alegría y música», ha afirmado Isabel Pantoja.

Según Jesús Vázquez, las emociones durante la grabación del concurso no les dejaban «casi ni respirar». «Los niños nos arrastran a lo emocional, y el talento unido a los niños, todavía más. Para mí ha sido un honor y una gran experiencia trabajar con este jurado y con todo el equipo de este programa», ha asegurado el presentador.

Más de 3.000 niños se inscribieron en el casting on-line, del que salió la selección que pasó las pruebas presenciales en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Oviedo y Canarias.

Durante siete programas se hará una selección por parte de los miembros del jurado, que elegirán a 30 niños y niñas. El público en el plató, con sus valoraciones, decidirá después el ránking de los concursantes.

Edurne, la nueva «Risto»

Edurne ha sido la que en más ocasiones le ha puesto peros a los participantes y no ha dudado, con tacto y mimo, en decirles que no. «He sido justa, exigente y sincera», ha dicho en la presentación del programa. «Son muchos años al lado de Risto Mejide, he aprendido mucho y en este caso me he sentido más identificada con él y le he entendido en algunas cosas», confesóla cantante.

El premio para el ganador será una formación musical valorada en 5.000 euros.