Tres de cada cuatro embarazadas, asintomáticas

La Voz de Galicia jorge casanova

redacción 06/09/2020 05:00 h

El British Medical Journal publicó esta semana un estudio que recoge el análisis de datos más numeroso en el análisis de la relación entre el coronavirus y el embarazo. Los resultados no aportan grandes novedades pero, de momento, confirman en que la incidencia del virus en las mujeres embarazadas no dista demasiado de la afectación que sufren otras mujeres que no lo están.

Las diferencias más importantes radican en que las embarazadas muestran una sintomatología menor pero, por contra, cuando desarrollan la enfermedad, requieren con más frecuencia el ingreso en una uci. El estudio recoge alrededor de 11.400 casos de 14 países, entre ellos España. «Lo que parece claro es que debemos seguir considerando a las embarazadas como grupo de riesgo», interpreta la ginecóloga Nuria Calviño, del Hospital Materno Infantil de A Coruña: «Aunque certezas, de momento, no tenemos ninguna».

El estudio apunta a que el 75 % de las embarazadas que dan positivo en covid no presentan síntomas y que, entre aquellas que sí lo hacen, las patologías previas como la hipertensión, sobrepeso o la diabetes complican seriamente las consecuencias de la infección. En cualquier caso, solo el 4 % de las embarazadas con covid acaban pasando por una uci, según los datos del estudio. También hay evidencias de que el covid puede ser un elemento que precipite el parto y, en ese caso, hay muchas posibilidades de que el bebé sea ingresado en una unidad de neonatos.

Contacto con seguridad

La doctora Calviño subraya que hay información sobre embarazadas que se han infectado en el último trimestre del embarazo, donde se destaca esa tendencia al adelanto del parto, pero mucha menos de las mujeres infectadas en los dos primeros trimestres de la gestación. «Lo que estamos viendo es que una de cada diez embarazadas tiene esta infección, pero aún desconocemos qué daños puede causar el coronavirus en los estadios tempranos del embarazo».

¿Es más sencillo infectarse con el covid cuando una mujer está gestando? No hay una respuesta para eso todavía, ni para conocer si la infección provoca algún efecto a medio o largo plazo en el bebé. Hace falta tiempo aún. En Galicia, las embarazadas con covid-19, en su paso por el hospital, circulan por circuitos diferentes y se mantienen solo los contactos imprescindibles. Sin embargo, cuando una embarazada da a luz, no se la separa de su hijo y se mantienen los contactos regulares, aunque extremando las medidas de seguridad e higiene.