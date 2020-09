Repunta el brote de Monforte con diez casos nuevos en un solo día

0

Monforte / La Voz 03/09/2020 15:53 h

El brote de covid-19 Monforte repunta con diez nuevos casos, el mayor crecimiento en un solo día desde hace más de una semana. Con estos positivos, el número de personas contagiadas en Monforte desde mediados de agosto asciende a 130.

Estos datos, difundidos este jueves por la Consellería de Sanidade, son los registrados durante la jornada del miércoles. Ese día se llevaron a cabo 95 pruebas diagnósticas, lo que supone que algo más de un 10% de los test realizados en esa jornada dieron positivo en covid-19. Este dato, uno de los que se emplean para medir la eficiencia de la respuesta del sistema sanitario ante un brote, es también el peor de los últimos días. Desde finales de agosto, el porcentaje diario de positivos se mantenía por debajo del 5%, el límite considerado admisible por los epidemiólogos.

Es pronto para saber si este incremento es casual o, por el contrario, marca un cambio de tendencia negativo. Para aclararlo, habrá que esperar a los datos del recuento diario que proporcione Sanidade en lo que queda de esta semana y en el principio de la siguiente.

El brote de coronavirus de Monforte lleva veintidós días activo, desde que el 17 de agosto se confirmó el primer positivo. En este día número veintidós, la Consellería de Sanidade ha facilitado por fin el primer dato sobre contagiados ya curados. En estos momentos, 33 de los 130 contagiados han sido ya datos de alta. Entre esos curados están la mayoría de los residentes en el edificio de la calle Duquesa de Alba que fue confinado en bloque por las autoridades sanitarias.

Desde el inicio del brote, en el hospital de Monforte se han realizado cerca de 1.700 pruebas diagnósticas. El porcentaje acumulado de positivos sobre el total de PCR realizadas ronda el 7,5%. El de los últimos catorce días, que ya no incluye la explosión de casos que se registró a mediados de agosto, es más bajo. No es posible saber cuánto exactamente porque la semana pasada Sanidade no difundió las cifras de test realizados cada jornada.

De esas 1.700 pruebas, unas 170 corresponden al cribado que se llevó a cabo la semana pasada entre el personal que trabaja en los negocios de hostelería situados en las zonas más concurridas de Monforte. Los establecimientos con personal incluido en el rastreo tuvieron que cerrar durante 48 horas, a la espera de que los resultados confirmasen que no tenían positivos en su plantilla. El cribado solo detectó dos positivos, así que solo dos han tenido que prolongar su cierre. Estos días hay más locales de hostelería cerrados en Monforte, pero es por casos detectados antes o después de ese cribado.

Hasta el momento, ninguno de estos 130 contagiados en Monforte ha precisado asistencia en el hospital. La mayoría de ellos han pasado o están pasando el período de cuarentena sin manifestar síntomas de la enfermedad. Y en los que sí tienen algunos de los síntomas asociados al coronavirus, como dificultades respiratorias, fiebre o diarrea, los sufren en un grado leve.

Durante estos veintidós días, en el hospital de Monforte murió una persona ingresada con coronavirus, pero no se trataba de alguien directamente contagiado en el brote de Monforte, sino de un un hombre de 84 años que vivía en la residencia de mayores de O Incio. Las autoridades sanitarias están abordando ese brote como si se tratase de uno distinto al de Monforte, fundamentalmente por la separación geográfica y porque se está produciendo dentro de un centro asistencial, pero todo apunta a que el virus llegó allí a través de una trabajadora que se contagió en el brote de Monforte. En el hospital monfortino hay en estos momentos una persona ingresada con covid-19, pero se trata de una mujer residente en este centro asistencial de O Incio.