Portugal teme la fiesta de miles de personas del Partido Comunista

La Voz de Galicia begoña íñiguez

lisboa / corresponsal 03/09/2020 21:51 h

Contra viento y marea, a pesar de las recomendaciones de la Dirección General de Salud lusa, de las críticas de todos los partidos de centro-derecha del país, y de los habitantes de la orilla sur del Tajo, el Partido Comunista Portugués (PCP) celebra desde este viernes su tradicional fiesta anual, conocida como Avante. El evento discurrirá en el lugar habitual, la Quinta da Atalaia, Amora, una finca, ubicada en el municipio de Seixal, frente a Lisboa. Se permite un aforo máximo diario de 16.500 personas, una décima parte de lo que era habitual en ediciones anteriores. Tiene un amplio programa de actividades, conciertos, pensados para todas las edades, y se clausura el domingo, con el discurso del secretario general del PCP, Jerónimo de Sousa.

Los vecinos y comerciantes de Amora, el barrio de la Quinta da Atalaia, han manifestado su malestar por la celebración del Avante y han creado el movimiento apartidario Seixal sí, Covid no. La última protesta ha tenido lugar este jueves, con bocinazos desde los coches por las calles del municipio. Sonia Alves, una de sus promotoras, confirma a La Voz la preocupación existente al Sur del Tajo por la celebración de la fiesta y la posibilidad de que se disparen los casos de covid. «Nuestro movimiento es apartidario, muchos de nosotros hemos participado con nuestras familias, otros años en el Avante, pero este año no lo haremos». Continua: «la pandemia ha cambiado todo y no se pueden correr riesgos de esta envergadura, tenemos miedo, muchas personas abandonarán sus casas este fin de semana», explica. 40 cafés, restaurantes y establecimientos comerciales próximos cerrarán sus puertas durante la fiesta. «Aunque pierda dinero, prefiero proteger a mi familia», confiesa António, propietario de un café cercano a la finca da Atalaia.

La oposición cuestiona la imagen del país ante la celebración del Avante

El líder de la oposición, el centrista Rui Rio, se ha mostrado muy crítico con la fiesta del Avante. «Su celebración, en plena pandemia, pone en peligro a la población, a los asistentes y cuestiona la imagen internacional de Portugal frente a la pandemia», ha declarado Rio quien considera que el primer ministro, el socialista António Costa, quien gobierna en minoría ha hecho esta concesión al Partido Comunista en vísperas de votarse en el Parlamento los presupuestos de 2021. «Costa necesita el apoyo del PCP para aprobarlos y esta es una concesión a cambio de su voto», señala Rio. Para intentar aminorar la polémica, el primer ministro luso, ha autorizado a la Dirección General de Salud, a difundir el parecer sobre la celebración del evento, en el que la DGS alerta de los peligros en la propagación del virus y las medidas de seguridad obligatorias en el recinto: habrá que estar sentado en los conciertos, guardar una distancia de un metro entre persona y persona, lavarse las manos al entrar y al salir, será obligatoria la mascarilla a los mayores de 10 años y no se venderá alcohol después de las ocho de la tarde, salvo cenando.