La Xunta limita las ceremonias en A Coruña y comarca a 50 personas en espacios cerrados y cien al aire libre

Redacción 02/09/2020 23:26 h

La Xunta publicó este miércoles en el Diario Oficial de Galicia un anexo para especificar la limitación de la celebración de ceremonias como bodas y otros eventos religiosos o civiles. La nueva norma asegura que «en calquera caso, deberase respectar un máximo de cen persoas en espazos ao aire libre ou de cincuenta persoas en espazos pechados», y afecta a los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada.

El texto especifica que en el caso de las celebraciones previstas en los establecimientos de restauración «para os días 3 a 6 de setembro, que xa estivesen concertados con carácter previo ao día 2 de setembro, non serán aplicables a limitación que se recolle no número un do punto terceiro desta orde, se ben, deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes».

Por otra parte, en el documento se confirma el levantamiento de las restricciones en algunos concellos de la comarca de A Coruña, en concreto Abegondo, Bergondo, Carral y Sada, dada la disminución de la tasa de incidencia del virus en la zona. «Os concellos da Coruña, Culleredo e Arteixo, seguen a ser os que manteñen as taxas acumuladas a 3 días máis elevadas. Sen embargo, os concellos de Abegondo, Bergondo, Carral e Sada presentan unha boa evolución coas taxas máis baixas. O número reprodutivo instantáneo e a porcentaxe de positividade tamén están a baixar. Seguen a manterse as taxas máis altas nas idades dende os 15 anos e nas intermedias da vida. Igualmente, a taxa nas persoas de 0 a 14 anos tamén é salientable». El informe recomiendo que en los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros se continúe con las medidas restritivas puestas en marcha el día 7 de agosto. «En particular, dado que as taxas do concello de Arteixo son especialmente altas, considérase convinte manter as medidas específicas e máis restritivas respecto aos grupos e aforos postas en marcha neste concello. Polo contrario, en atención á mellor situación epidemiolóxica dos concellos de Abegondo, Bergondo, Carral e Sada, non existe inconveniente en levantar as restricións vixentes».

Tras escuchar las recomendaciones del comité técnico, la Xunta, a juzgar por la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria impone, como consecuencia, «o mantemento das medidas de prevención e das recomendación existentes nos concellos da Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros e Arteixo, coas adaptacións que se efectúan nesta orde, para precisar o ámbito das restricións ás agrupacións de persoas, número de asistentes máximos a celebracións e o uso de máscaras para a práctica deportiva en ximnasios ou espazos pechados, e deixalas sen efecto nos concellos da Abegondo, Bergondo, Carral e Sada».