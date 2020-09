La Xunta levanta restricciones en el área metropolitana de A Coruña y las aplica en Ourense, Santiago y otros tres concellos

0

La Voz de Galicia

02/09/2020

El comité de expertos y la Xunta de Galicia han decidido levantar las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus en algunos municipios del área de influencia de A Coruña, entre los que se incluyen Bergondo, Abegondo, Carral y Sada. El conselleiro de Sanidade ha asegurado en esta zona la tendencia ha sido estable en agosto y se percibe una mejora «moi recoñecible» especialmente en estos ayuntamientos.

Por otra parte, el titular de Sanidade aseguró que en el área de Lugo la incidencia mantuvo una línea ascendente hasta hace un par de días, por lo que se mantendrán de momento las restricciones al menos durante una semana más a la espera de que se produzcan los efectos deseados.

Por otra parte, hay otras cuatro zonas en las que se aplicarán nuevas restricciones, para «tratar de anticiparnos para unha actuación o mais circunscrita posible». Se trata de Ourense y Santiago, además de Santa Comba, Carballo y A Laracha, en A Coruña.

En Galicia hay en la actualidad 3.850 casos activos de coronavirus, con 14 personas ingresadas en la uci, otras 159 en planta y 3.677 en domicilio. Con cuatro nuevas muertes en 24 horas, la cifra de fallecidos asicende a 648. «A incidencia da covid vai medrando de xeito case contibuo -aseguró el conselleiro-, aínda que é certo que nos dous últimos días se rexistró un pequeno descenso, pero hai que agardar a ver a evolución para ver se se consolida». Almuíña aseguró que las medidas que se implantarán tendrán carácter selectivo, restringiendo actividades por localidades o incluso por barrios.

Focos en gimnasios

El conselleiro de Sanidade ha asegurado que en Santiago y A Coruña hay focos confirmados en gimnasios, por lo que se ha decidido tomar medidas específicas para este tipo de establecimientos, como la mascarilla obligatoria. Estas medidas se aplicarán en las zonas con restricciones y en las próximas fechas se extenderán a toda Galicia.

También se ha confirmado que los problemas de contagios se centran en los interiores, algo que se puede comprobar por el ocio nocturno, los gimnasios y las reuniones familiares. «Estamos falando -explica-, de familiares ou amigos non convivientes, aqueles que se reúnen e deixan de aplicar as medidas de protección. A confianza leva a non usar a máscara e aí aparecen un número importante de cadeas de transmisión», por eso invitan a extremar las precauciones en interiores y en las reuniones familiares.

En cuanto a la situación en las residencias, obliga a tomar mayores restricciones que supondrán un mayor aislamiento de los usuarios, lo que «non é a mellor situación para os maiores se se pode repetir nos vindeiros meses», aseguró Almuíña, que explicó que la próxima reunión del comite clínico va a establecer un protoclo muy estricto para que pueda haber visitas pero con condiciones de seguridad importantes.

Explican también que para establecer mayor control se realizarán test a todos los trabajadores de residencias que se incorporen tras las vacaciones para evitar que puedan propagar el virus. El conselleiro incidió en que la situación de las residencias es «moito mellor» que en la primera fase, «pero non hai que baixar a garda».

Por su parte, Sergio Vázquez Estévez, del HULA, recordó la importancia de la ventilación y de evitar aglomeraciones, y aseguró que es vital el uso de espacios exteriores y no interiores, en la medida de lo posible. Insistió en que no hay que relajar las medidas de seguridad, como la mascarilla y la higiene frecuente de las manos. Esto es así también en reuniones de familiares y amigos, ya que se ha comprobado que son los sitios más frecuentes en los que se están produciendo los brotes.

Además del tema de los gimnasios, que preocupa a los expertos, hay otros lugares también en el punto de mira, como los cines. «A xente tende a comprar entradas e sentar xuntos sen mascarilla, sen gardar a distancia. Pode ser un espazo interior mal ventilado e no que poden xurdir brotes. Que garden a distancia e que usen a mascarilla»

Tato Vázquez Lima, miembro del comité clínico, insiste también con un llamamiento a la responsabilidad individual en las reuniones familiares entre no convivientes. «Se non son estritamente necesarias, evitémolas. Esa reunión cos amigos podemos facela máis adiante, cando a situación epidemioloxica sexa mellor».

También insistió en la necesidad de guardar la cuarentena de una forma estricta, independientemente de la PCR y el resultado de la misma. «É a unica maneira de parar as cadeas epidemiolóxicas. É importante facelo tal e como o recomendan as autoridades sanitarias».

De momento, sin transmisión comunitaria

Vázquez Almuíña aseguró durante la comparecencia que, a pesar de lo difícil de la situación, de momento no se puede hablar de transmisión comunitaria. «Cada vez hai que actuar antes e de xeito mais selectivo. Neste aspecto probablemente ao inicio da pandemia non houbo unha reaccion tan rápida e polo tanto o brote agora non está en transmisión comunitaria, pero puidera acontecer nos vindeiros dias. Queremos paralo canto antes e por eso tomamos estas medidas».

En la situación actual en Galicia el factor más influyente es la movilidad de verano. Los brotes más importantes en el área de Vigo están estabilizados y los expertos quieren ser optimistas al pensar que al cesar la movilidad veraniega la transmisión podría empezar a decrecer.

En cuanto a los nuevos test a través de la saliva, Julio Comesaña explica que es un recurso para las residencias que consiste en recolectar la primera saliva de la mañana en un tubito y registrarlo a través de una app. Después se deposita en un punto de recogida y se traslada al laboratorio, que lo analiza con un sistema de pooling y comunica el resultado al departamento de medicina preventiva del área sanitaria. El conselleiro explica que la limitación está más en la extracción que en registro de los datos o el potencial de los laboratorios.