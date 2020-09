La «equidistante» promoción de la serie «Patria» desata una lluvia de críticas para HBO

No sólo no voy a hacer #CancelaHBO si no que voy verla.

¿Que problema hay? Habéis leído el libro? ¿Somos una sociedad de mierda que acepta que hubo Terrorismo de ETA, pero no que hubo también Terrorismo de Estado? No nos gusta que nos muestren como somos en realidad? https://t.co/PzHq6jH01W