La hiija de una usuaria de la Domus Vi de Outeiro: «La ingresaron ayer y nadie me dice cómo está»

Lugo / La Voz 02/09/2020 14:08 h

El brote en la residencia Domus Vi de Outeiro de Rei se mantiene hoy con 44 positivos (39 usuarios y cinco trabajadores). Ocho residentes están hospitalizados en el HULA por prevención, según precisó el departamento de comunicación del geriátrico. Sin embargo, la hija de una usuaria que está hospitalizada asegura que no tiene información sobre el estado de salud de su madre, de 69 años de edad. «La ingresaron ayer a las ocho de la tarde, me llamaron diciendo que iba a ir a recogerla una ambulancia y que mi madre estaba fatigada, con fiebre y dificultad para respirar. Además, tiene EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Casi un día después, no sabemos nada», explica esta mujer, que vive en Cádiz.

La mujer de 69 años que se encuentra en estos momentos ingresada en el HULA dio negativo en el test PCR que le realizaron el fin de semana pasado, tal y como cuenta su hija. Sin embargo, los síntomas compatibles con covid-19 empezaron este martes. «Llamé al hospital y me dijeron que no podían facilitarme la información por teléfono. No sé si coger el coche e irme para Lugo, ya que creo que tampoco podré verla porque las visitas están restringidas», comenta la mujer, que estuvo llamando a la residencia hasta las dos de la madrugada para tratar de conocer el estado de salud de su madre. «Llamé más de 15 veces y lo único que me dijeron es que un médico me llamaría cuando lo creyese pertinente. En estos momentos creo que solo me darán información sobre mi madre si fallece», explica la afectada, que está desesperada.

Esta mujer, que se puso en contacto con La Voz tras leer la información facilitada por el departamento de comunicación del geriátrico en la que este precisa que tienen comunicación directa con las familias, explica que la residencia habilitó un número de teléfono para realizar videollamadas y que por esta vía remiten comunicaciones. «Primero, nos dijeron que dos trabajadoras se habían contagiado en una reunión familiar y después, nos contaban cómo aumentaban los positivos, pero nada del estado de salud de nuestros familiares», explica esta mujer.