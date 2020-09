Cuatro fallecidos con covid-19 en las últimas 24 horas en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia U.RODRÍGUEZ

la voz 02/09/2020 12:43 h

El ritmo de contagios se ha estabilizado en los últimos tres días y en la última jornada Galicia ha sumado 217 positivos. En total, el número de casos activos asciende a 3.847.

Pero lo más relevante del último balance de la consellería de Sanidade, no es el número de nuevos casos, si no el de los fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado cuatro víctimas mortales. Desde el 14 de mayo no se vivía una jornada con tantos fallecidos en la comunidad. Se trata de un hombre de 82 años que estaba ingresado en el Chuac y otro de 84 ingresado en el HULA. A ellos se suman dos mujeres de 94 y 86 años que también estaban en el hospital lucense y que eran usuarias de la residencia de O Incio (Lugo), intervenida por la Xunta y que eleva así a nueve el total de fallecidos en el brote registrado con un centenar de afectados. Todos tenían patologías previas. El número de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en Galicia asciende a 648, 29 desde el siete de agosto.

En cuanto a las personas hospitalizadas en centros gallegos, son 170 (diez más que ayer): 14 están en la uci (tres menos) y 156 en planta. Las cifras se completan con los 3.677 pacientes que están en sus domicilios.

Por áreas sanitarias, también hay un dato relevante y es que por primera vez en semanas y tras ser el epicentro de la pandemia en Galicia, A Coruña tiene menos casos activos que ayer, ya que pasa de los 1.403 pacientes notificados el martes a los 1.387 casos activos registrados este miércoles. El resto de áreas sanitarias continúan incrementando el número de casos. Lugo suma 27 más hasta los 786 contagiados; le siguen los 644 de Santiago (37 más); 362 en Ourense, 19 más; 269 Vigo, 16 más; 250 Pontevedra, 17 más Ferrol con 149 casos activos (cinco más).

En las residencias de mayores son 165 los casos activos entre usuarios y 60 entre los profesionales.