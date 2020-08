Rosalía lanza su propia barra de labios

View this post on Instagram

I am so blessed to be part of the #MACVIVAGLAM campaign as the newest Global ambassador for @maccosmetics This campaign has inspired me since I was a young girl because 100% of the lipstick selling price goes towards local organizations to help those living with or affected by HIV/AIDS, supporting women and girls and helping the LGBTQIA+ community. Lipstick out in Sept! ❤️❤️❤️ Estoy muy agradecida y contenta de ser parte de la campaña #MACVIVAGLAM como su embajadora de este año en @maccosmetics Recuerdo a tantas personas que son iconos que han participado que me cuesta creerlo, cantantes que he admirado desde pequeña como Rihanna, Christina Aguilera, Lady Gaga, Elton John, Ricky Martin… Es una campaña que además dona el 100% de los beneficios del pinta labios a organizaciones para ayudar a aquellas personas que viven o estan afectadas por VIH/SIDA, a la comunidad LGBTQIA+ y mujeres y niñas. El pintalabios estará en septiembre! ❤️❤️❤️ espero que os guste.