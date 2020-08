Brad Pitt sigue la senda de Enrique Ponce

La todavía mujer de Enrique Ponce parece decidida a pedir la custodia de sus hijas y el domicilio conyugal

Donde dije: «Ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos», digo: «Me quedo con la custodia de las niñas y con el domicilio conyugal». No lo ha pronunciado así Paloma Cuevas..., pero podría. El buen rollo con el que suelen anunciar los famosos una separación matrimonial es a menudo directamente proporcional a la hostilidad con la que generalmente se consuma su divorcio. Cuevas hasta ahora no ha hablado en público. Pero, con un (todavía) marido trasmutado de golpe en inconsciente adolescente con las feromonas revolucionadas por culpa del cuerpo serrano de una veinteañera, no hace falta mucha imaginación para intuir lo que podrá llegar a decir en privado...

