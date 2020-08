Berlín fracasa en el último intento de prohibir la marcha negacionista del Covid-19

Hay nombres propios en el movimiento que duda de la existencia del coronavirus más allá de Miguel Bosé. Sus perfiles son diversos, polémicos e irreverentes

En un vídeo, megáfono en mano, una de las personas que el domingo acudió a la manifestación que se celebró en Madrid en contra del uso de las mascarillas, que según fuentes de la Delegación del Gobierno reunió entre 2.500 y 3.000 personas, sentencia: «Aquí no hay nadie más importante que nadie, todos somos los de abajo luchando contra los de arriba». Pero lo cierto es que en este movimiento, que además de protestar contra la obligatoriedad de llevar cubrebocas pone en duda la existencia del coronavirus, habla de «falsa pandemia» o señala que los asintomáticos son personas sanas y por tanto no transmiten el covid-19, empiezan a sonar algunos nombres más allá del de Miguel Bosé, un artista que apoya la causa pero que no se dejó ver por la concentración de Colón.

