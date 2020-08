La Xunta anuncia nuevas restricciones en Lugo y Arteixo para frenar los brotes de covid

0

La Voz de Galicia Tamara Montero M. F.

28/08/2020

La Xunta impone medidas más restrictivas al municipio de Lugo ante la evolución del brote de coronavirus, que ha seguido incrementando los contagios diarios. Se blindan las residencias y se limitan los aforos del 50 %. Las restricciones serán todavía mayores en el barrio de A Milagrosa, con reuniones de 5 personas como máximo y solo servicio exterior en bares y cafeterías, con un límite de 5 personas por cada mesa. Se realizará un cribado masivo similar al realizado en el área sanitaria de A Coruña, con pruebas a colectivos más en riesgo, como trabajadores de farmacias y taxistas. Preocupa también en el Sergas la situación epidemiológica de Arteixo, donde se impondrán normas parecidas a las del barrio de A Milagrosa. En cuanto al brote de Monforte de Lemos, se considera controlado, por lo que allí no se aplicará ningún cambio.

En una intervención del conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña se han explicado estas nuevas normas. «Agora tratamos cada vez máis é seleccionar de forma concreta concellos ei ncluso chegar a barrios máis afectados para protexer a eses propios barrios e ao concello en xeral e tentar cortar as cadeas de transmisión», apunta. Sanidade pedirá al Concello de Lugo una lista que incluya a todos los trabajadores municipales que están en contacto con la población.

Este viernes se celebró la reunión del subcomité clínico para analizar la evolución de brotes en Galicia y en vista de la evolución del área sanitaria de Lugo se han decidido adoptar estas restricciones. Preocupa el Ayuntamiento de Lugo, con un «brote importante», se ha pasado de seis casos diarios a 35, 38, 30 casos diarios, con una incidencia acumulada importante: 104 / 100.000. Almuiña explica que este brote empezó en el ocio nocturno y se transmitió por celebraciones familiares, dos comuniones y reuniones sociales ligadas a empresas.

«Estamos en marxes moi estables de hospitalización, a media de españa 5 % e Galicia está nas tres comunidades de menos, 1 %. Galicia non estivo nesa situación e agora está afastada. Ben é certo que ocurre sempre que un abrocho medra primeiro a nivel de pacientesxerais, onde o 95 % estan en domicilio, e a maior volume é cando empeza a baixar a novel de hospitalizados. 10 dias despois do pico xeral é o de hospitalizacións. Arteixo: agora mesmo o total de casos é de 121. Hai altas epidemioloxicas, estan entrando casos pero tamen saíndo», apunta el conselleiro.

El doctor Tato Vázquez Lima, miembro del comité clínico, llamó a la prudencia: «Sempre facer un chamamento a toda a poboación de Galicia, estimar as medidas de prudencia, temos que tentar que a transmision non se estenda a todo o territorio. As reunioóns particulaes teñen un risco moi elevado e se non é estritamente necesatrio, temos que evitalas. Con respecto ás medidas de Lugo e A Milagrosa creo que o conselleiro se explicou. As medidas de lugo son semellantes ás de Coruña».

Sergio Vázquez Estévez, del HULA, ha indicado que «o que se trata cada vez máis é de afinar, non falar de áreas nin de comarca, falar de concello e ata de barrio. Tomaremos as decisoons necesarias dependendo do abrocho, habera medida que poden ser mais oui menos duras pero que temos que tomar para evitar un crecemento exponencial». Para contener el virus considera clave «que os contactos garden a corentena estrita é a medida máis importante, se se garda paramos a cadea epidemiolóxica».

Las nuevas normas que se aplicarán en Lugo y Arteixo para establecer las nuevas restricciones en reuniones y hostelería serán publicadas a lo largo de esta tarde en el DOG.

Sobre el tema del uso de mascarillas en niños, el conselleiro apunta: «Galicia foi pioneira e os estudos que se fixeron sobre o uso da mascarilla falaba que contraindicada en menorers dun ano e logo 2 anos. A máscara é aprotección máis sólida que temos contra o virus e non parecía razonable que aqueles nenos que a toleraran a partir de 3 anos o impideramos. De todos os xeitos vense moitos nenos pequenos que a levan perfectamente e trátase de que a sociedade se vaia adaptando. A máscara, como digo, é o método máis eficaz contra o virus». Con respecto a los rastreadores militares ofrecidos por el Gobierno central, comenta que el Sergas se ha interesado por su incorporación y que este jueves el conselleiro tuvo una charla con la secretaria de Estado de Defensa. «Parece que son para un momento determinado e que hai que facer os sistemas informáticos compatibles porque eses rastreadorse non se desprazan», agrega.

Por otra parte, el conselleiro ha anunciado que las pruebas PCR se han incrementado un 137 % más de las que se realizaban durante el estado de alarma.