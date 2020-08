La tranquilidad y la familia marcan el verano de los famosos gallegos

0

La Voz de Galicia

30/08/2020

30/08/2020 05:00 h

El verano ha estado marcado por las restricciones y el fuerte goteo de rebrotes y nuevos contagios. Los planes ociosos tuvieron que adaptarse a una «nueva normalidad» en la que las aglomeraciones estaban completamente desaconsejadas. Ante esto, la playa, los planes naturales y la familia, han sido la tónica general de la mayoría de las personas, también la de estos distinguidos artistas y deportistas gallegos.

Luis Zahera

«Este verán traballei máis que calquera outro»

El actor compostelano reconoce no haber tenido demasiado tiempo para disfrutar de estos meses. «Dame un pouco de reparo dicilo pero non parei de traballar. Cando comezou a pandemia chamoume Roberto Vilar para axudalo a facer Land Róber e, ademais, gravei un programa para que se chama Sen código postal», explica Zahera. El propio artista indica que este verano trabajó más «que ningún outro». Con todo, lo que realmente le dio fuerza en unos momentos tan difíciles, fue el cariño del público. «A verdade é que me emocionaba cando a xente me daba as grazas por entretelos cando o estaban pasando mal, non hai mellor premio que ese», señala.

Entre proyecto y proyecto, sí ha podido disfrutar de un merecido descanso. «Teño unha casa na illa da Toxa. Disfrutei moito das praias e do xardín, todo moi tranquilo», finaliza Zahera.

maría castro

«Viaxei en caravana para evitar a hospedaxe»

La artista gallega, que será madre nuevamente el próximo mes de septiembre, explica que no fue difícil adaptar sus vacaciones a esta nueva realidad. «A verdade é que fun aos mesmos sitios que sempre. Primeiro a Valencia coa familia do meu home e logo a Baiona, onde me atopo disfrutando da praia».

No obstante, la forma de vivir estos lugares fue muy distinta. «Evitamos en todo momento relacionarnos con xente distinta á familia, ademais, alugamos unha caravana para evitar á hospedaxe», concluye María Castro.

Óscar pereiro

«Estou pasando moito tempo cos meus fillos»

«O tempo que invisto coa miña familia non hai cartos que o pague», reconoce. El ganador de un Tour de Francia afirma que no ha realizado demasiada actividad física durante el verano. «A verdade é que nin toquei a bicicleta», explica. Pereiro indica que si tiene que buscar algo positivo de estos meses sería el tiempo que ha invertido con sus hijos. «Este verán puiden ir praias secretas e agochadas con eles, foi moi bo para min», cuenta el ciclista.

Con respecto al futuro, reclama responsabilidad y valentía. «Penso que, con prudencia, debemos ser valentes para convivir co virus sen deixar de facer o noso. Cheguei a conclusión de que a vida, a pesar de todo, continúa», finaliza

María mera

«O meu proxecto máis grande, as miñas nenas»

La actriz de series como O sabor das margaritas, explica que su verano no se ha visto tan trastocado como podría parecer. «Teño unha nena dun ano e medio, así que o que tiña pensado foi o que fixen, planes familiares cos avós e moita praia».

María afronta con preocupación la vuelta a las aulas. «Considero imprescindible que os nenos poidan voltar as clases e relacionarse con outros nenos, inquiétame que poida non ser así», explica una María Mera que continúa dedicándose al reto que más le motiva. «O meu proxecto máis grande son as miñas nenas», concluye.

Jesús Gutierrez

«Es el primer verano de mi vida en el que no puedo ir a Galicia»

El actor ferrolano explica que ha pasado «verano, sin verano». Inmerso en una serie de rodajes atrasados por el confinamiento, Javier Gutiérrez se ha volcado en el trabajo. «Descansé mucho cuando no podíamos salir de casa así que me apetecía trabajar», indica.

Lo que más lamenta es no haber podido acercarse a su tierra natal: «Es el primer verano de mi vida en el que no puedo ir a Galicia unos días, me da muchísima pena».