Sanidade ordena el cierre de las residencias de Lugo por la situación epidemiológica

La Voz de Galicia M. G.

Lugo / La Voz 27/08/2020 20:47 h

Las residencias más grandes de la la provincia de Lugo permanecen cerradas desde el miércoles por orden de la Consellería de Sanidade junto con Política Social. La situación epidemiológica obliga al confinamiento de los mayores en sus habitaciones. Algunas familias mostraron su desacuerdo con la medida tras conocer la suspensión de las visitas a los centros.

El Sergas comunicó este jueves que los casos activos de coronavirus en la provincia del Lugo se sitúan en 482, 41 más que los registrados el día anterior. Cabe recordar que estas cifras se corresponden con las facilitadas por Sanidade al Ministerio el miércoles a las seis de la tarde, por lo que el número de casos activos podría haber aumentado desde entonces.

En estos momentos, dos personas permanecen hospitalizadas en la uci del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), 11 están ingresadas ( 10 en el HULA y una en Monforte) y 469 están en sus casas y reciben seguimiento domiciliario por parte de los sanitarios.

En la provincia fallecieron 33 personas por coronavirus o por causas derivadas de esta enfermedad; el cómputo de altas y personas curadas asciende a 1.323 y los casos totales incluyendo tanto altas como fallecimientos es de 1.838.

Residencias de mayores

En cuanto a las residencias de mayores, hay 87 usuarios de O Incio Contagiados y 26 trabajadores más de este mismo centro. Un empleado de la Domus Vi de Monforte ha dado positivo, además de otro de Paradela y un tercero del centro de mayores San Bartolomeu de Xove.

En estos momentos, el área sanitaria más azotada por el coronavirus es la de A Coruña, que cuenta con 1.304 casos activos, seguida por la de Lugo y, en tercer lugar, por la de Vigo, que tiene 404 según los últimos datos oficiales proporcionados por el Sergas.

Fuentes de Sanidade detallaban este jueves que muchos de los nuevos positivos están vinculados al último fin de semana de apertura del ocio nocturno.

Dos usuarios de Urbaser dan positivo y el resto de plantilla está bajo vigilancia

Dos trabajadores de Urbaser han dado positivo en coronavirus y permanecen aislados, según comunicó la empresa al Concello. El resto de la plantilla está bajo control y seguimiento continuo para garantizar la seguridad.

La CIG pide la suspensión de las elecciones sindicales y asegura que «consta que hai persoal que tivo contacto directo co persoal que deu positivo ou co que se atopa illado que segue traballando» y reitera que «as votacións incrementarán de maneira exponencial a posibilidade de contaxio do persoal que traballa nesta empresa».