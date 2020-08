La última entrevista de Pau Donés: «Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte»

Compositor de piezas de contagioso optimismo, el músico conmovió a todo el país con su manera de afrontar el cáncer

Fue en el verano de 1996. Una canción perezosamente lenta y que goteaba calor se hizo omnipresente. Se trataba de La flaca, la composición con la que el publicista Pau Donés iba a llevar al estrellato a Jarabe de Palo. La dicción lenta, con poso aragonés y sabor caribeño, se recreaba en una bella y espigada mujer que el artista había visto en Cuba. Esa por la que él «daría lo que fuera». Los vientos de la industria soplaban a favor del rock latino, tras el trabajo previo hecho por Radio Futura. Y La flaca -videoclip homenaje al Where The Streets Have No Name de U2 mediante- arrasó. El disco que la incluía despachó dos millones de copias.

