Feijoo analiza la situación del covid-19 en Galicia

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ TAMARA MONTERO

la voz 26/08/2020 14:11 h

El comité de expertos sanitarios de Galicia se ha reunido este miércoles para analizar la evolución de la pandemia en la comunidad. Un encuentro presidido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y en el que han participado los conselleiros de Sanidade, Educación y Política Social.

Feijoo comparece para dar cuenta de lo acordado en esa reunión y un día después de que Pedro Sánchez abriera las puertas a las comunidades autónomas para pedir un estado de alarma por territorios.

«O comité non colleu vacacións porque o virus non colle vacacións nin as collerá, polo tanto o comitñé seguirá traballando con absoluto rigor e independencia de criterio», comienza diciendo el presidente de la Xunta con un repaso a los datos actuales de la comunidad. Las personas ingresadas en las ucis gallegas, 13 pacientes, suponen el 0,5 % del total. El 3 % del total de casos activos están en plantas de hospitales gallegos y el 96,5 % en sus domicilios.

Feijoo recuerda que la situación epidemiológica gallega es «menos mala» que en el conjunto del país con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 88 casos por 100.000 habitantes en Galicia frente a los 173 de la media española.

«A porcentaxe de camas ocupadas ascende ao 1,3 %, a media de camas ocupadas en España sobrepasa o 5,3 %. Por tanto, somos a segunda comunidade con menor ocupación hospitalaria despois de Asturias segundo datos do ministerio», explica Feijoo.

El presidente de la Xunta repasa los brotes activos en la comunidad. En A Coruña, aunque la situación continúa siendo complicada, «parece que se estabiliza e que os últimos datos revelan unha disminución na incidencia acumulada». Según los datos aportados por Feijoo, ha pasado de los 241 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días a los 37 en los últimos tres días.

En cuanto a los brotes de O Incio, Monforte, Melide e Ourense, «están focalizados».

Vuelta a las clases

«Todos coincidimos en que isto non é sinxelo, planificar o inicio do curso en plena pandemia, é un traballo arduo, complexo, difícil, pero inevitable», asegura Alberto Núñez Feijoo. «É unha obriga de todos xestionar con rigor, é obriga dos gobernos, comunidade educativa, pais e nais. Temos a obriga de facer todo o posible para sacar adiante esta situación».

Feijoo asegura que lleva meses pidiendo por activa y por pasiva criterios homogéneos para el inicio del curso. Habla de inacción y error del Gobierno central. «Levamos en Galicia traballando nun protocolo xa hai meses e fomos perfilando. Imos arrancar con 158 unidades máis, unha contratación de ata mil profesores máis se fose necesario», recuerda Feijoo. «A primeira semana de setembro haberá formación a 4.000 profesores, equipos covid de cada centro. Imos ter docentes formados por persoal sanitario para solventar as dúbidas da comuniudade educativa. O 10 % dos docentes terán formación específica. Serían cursos de 8-10 horas durante a primeira semana de setembro», el presidente también recuerda las pruebas serológicas a 40.000 profesionales de centros educativos.

El gobierno de la Xunta tiene preparado un protocolo de cien páginas que ha analizado hoy el comité clínico: «A versión definitiva estará a principios da segunda semana de setembro».

«Pedimos tranquilidade, sabemos o que estamos facendo, sabemos a importancia do inicio do curso escolar e sabemos que é un problema que debemos xestionar e é indelegable», asegura.

Feijoo indica que el protocolo tendrá información sobre qué hacer antes de ir a clase, de medidas de protección, de uso de mascarillas, cómo se colocan, cómo se tratan. El protocolo contempla qué hacer en caso de brotes. «Un escenario de ensinanza como regla xeral claramente presencial e se hai brote cómo seguir a clase de xeito virtual durante o confinamento», dice Feijoo.

«O protocolo minimiza os riscos, haberá máis risco de contaxio fora que dentro das aulas», dice Feijoo. «Este é un principio básico: a aula será un lugar moito máis seguro que outros que os rapaces e rapazas en Galicia frecuentan, Que os pais e as nais non teñan medo para mandar aos seus fillos ás aulas, lugares con supervisión sanitaria que acreditaran que son seguros».

Campaña de la gripe

«Ante o inverno que non sabemos qué nos vai deparar pola convencia entre gripe e covid, redobramos os esforzos», anuncia Feijoo.

La campaña de la gripe comenzará en Galicia el próximo 12 de octubre y durará doce semanas, hasta final del año. Habrá 900 puntos de vacunación y 865.832 dosis, 200.000 más que el año pasado. El objetivo es llegar al 75 % de los mayores de 65 años, 15 puntos más que el año pasado.

Protocolo de cuarentena

«O illamento é fundamental e en termos xerais a cidadanía responde, pero hai que ter claros os criterios e qué hai que facer ante incumprimento. O protocolo contempla medidas de prevención e control e corentena forzosa se non hai responsabilidade e instrucións para sancionar no caso de incumprimento», explica Feijoo.

Estado de alarma

«Advertimos que o estado de alarma non se podía prolongar, porque o estado de alarma é un estado de excepción», dice Feijoo. «Onte asistimos con decepción porque non hay unha resposta distinta a prorrogar o estado de alarma de forma indefinida. Cinco meses despois volvemos á casilla de saída».

«A loita contra a pandemia non debe ser una excepción contiuada e temos que apurar mecanismos legais existentes e perfeccionalos porque a pandemia debe xestionarse cunha lexislaxión de pandemia e non unha constitucional como é o estado de alarma», Feijoo anuncia que la Xunta está ultimando un texto de Ley Orgánica de Salud que remitirán al gobierno central como «comunidade leal que se sinte representante do Estado». Es propuesta también se remitirá al Parlamento gallego para que se tome en consideración. «A lei orgánica de saúde pública é urxente, é imprescindible».

«Non ten sentido que un país como España leve 5 meses sen lexislar, que non teña os instrumentos xurídicos contra a pandemia. A disxuntiva non é estado de alarma sí, estado de alarma non».

Las últimas cifras de Galicia

En Galicia hay 2.798 casos activos de covid-19. En las últimas 24 horas se han detectado 285 nuevos contagios, para encontrar una cifra similar tanto en casos como en infecciones hay que retroceder hasta el pasado cinco de abril. La comunidad hizo ayer 4.600 pruebas PCR, convirtiéndose este martes en la segunda jornada en la que más test se realizaron en Galicia desde el inicio de la pandemia. En los últimos siete días se han sumado más de 1.600 nuevos positivos.

El número de hospitalizados también asciende y, en estos momentos, hay 97 personas ingresadas en los centros de la comunidad, trece de ellas están en la uci (las mismas que en el balance anterior) y 84 en unidades de hospitalización (once más que ayer). Las cifras se completan con 2.701 pacientes que están en seguimiento domiciliario.

Aunque el área sanitaria de A Coruña sigue acumulando el 45 % de todos los casos de la comunidad, su situación se ha ido estabilizando en los últimos días hasta situarse en los 1.275 casos activos (35 más en el último día); el mayor crecimiento se da ahora en Lugo y Santiago que registran diferentes rebrotes. El área sanitaria lucense suma 89 casos desde ayer y tiene 441 activos; en Santiago son 382 (53 más); en Ourense 243 (19 más); en Vigo 177 (7 más); en Pontevedra 165 (18 más) y en Ferrol 115 (tres menos).

Residencias de mayores

La situación en las residencias de mayores ha empeorado en las últimas horas. Hay 138 contagiados: 99 usuarios (31 más que en el último balance de ayer) y 39 trabajadores (20 más), casi todos se deben a nuevos contagios en el brote en el centro de O Incio (Lugo), intervenido por la Xunta, donde hay 87 usuarios, dos tercios del total de mayores, y 26 trabajadores infectados.

La situación de Galicia en el contexto de España

El aumento de casos en Galicia sigue la tendencia del resto del país que sumó 2.415 contagios en la última jornada.

La media de casos diagnosticados en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país es de 90,29. Galicia está por debajo de esa barrera con 52,38 y muy lejos de Madrid (213,30), Aragón (175,93), País Vasco (161,97) o Navarra (114,34) que encabezan la lista.

Por debajo de la incidencia acumulada gallega en los últimos siete días están Extremadura (48,98); C. Valenciana (45,11); Ceuta (44,82); Andalucía (43,18); Murcia (41,97) y Asturias (21,61).