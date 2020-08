Un estudio en varios campamentos de verano catalanes revela que los menores se contagian menos que los adultos

UXÍA RODRÍGUEZ / TAMARA MONTERO

Feijoo comparece tras el comité clínico de expertos sanitarios El presidente de la Xunta analiza la situación del coronavirus en Galicia

La comunidad registra este miércoles cifras récord desde principios de abril: 2.798 casos activos y 285 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El comité de expertos sanitarios de Galicia se ha reunido este miércoles para analizar la evolución de la pandemia en la comunidad. Un encuentro presidido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y en el que han participado los conselleiros de Sanidade, Educación y Política Social.

Feijoo ha comparecido para dar cuenta de lo acordado en esa reunión y un día después de que Pedro Sánchez abriera las puertas a las comunidades autónomas para pedir un estado de alarma por territorios.

«O comité non colleu vacacións porque o virus non colle vacacións nin as collerá, polo tanto o comité seguirá traballando con absoluto rigor e independencia de criterio», comienza diciendo el presidente de la Xunta con un repaso a los datos actuales de la comunidad. Las personas ingresadas en las ucis gallegas, 13 pacientes, suponen el 0,5 % del total. El 3 % del total de casos activos están en plantas de hospitales gallegos y el 96,5 % en sus domicilios.

