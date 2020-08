0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 25/08/2020 15:08 h

Pedro Sánchez pone el estado de alarma a disposición de las comunidades autónomas. Los presidentes autonómicos de las zonas más castigadas por la pandemia podrán solicitar al Gobierno la aplicación de esta herramienta jurídica empleada por Moncloa para combatir la primera oleada del covid-19, al permitir limitar algunos de los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

Los titulares de los ejecutivos autonómicos podrán solicitar al Gobierno central que se decrete el estado de alarma «en todo o en parte de su territorio», según afirmó Sánchez este martes en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno avanzó que «la responsabilidad recaerá» sobre los representantes territoriales, ya que serán ellos quienes deberán comparecer «ante el Congreso para el necesario control parlamentario para dar cuenta de la declaración del estado de alarma y, si fuera necesario, de las prórrogas».

La Constitución contempla que solo el Gobierno central tiene capacidad para declarar el estado de alarma, pero tal y como explicó este jueves Sánchez, en pro de la «cogobernanza», el Ejecutivo se compromete a facilitar su aplicación en todos los territorios en los que sea requerido, incluso aportando los votos de los diputados del PSOE y Unidas Podemos, las dos fuerzas que gobiernan en coalición, en caso de que fuera necesario prorrogar el estado de alarma.

Según recoge la Carta Magna, el Gobierno puede decretar el estado de alarma para responder a emergencias o catástrofes durante un máximo de 15 días, en caso de querer ampliar su duración, deberá contar con el respaldo de la Cámara Baja, de ahí el ofrecimiento de Sánchez de los votos socialistas y morados.

El presidente del Gobierno admitió que existía «debate» sobre si el estado de alarma es la herramienta jurídica más adecuada para atender a esta situación, pero volvió a defender que desde Moncloa sigue considerándose como la más oportuna. Tras afirmar que en las últimas semanas escuchó las quejas de algunos líderes autonómicos lamentando que no disponían de los «instrumentos» adecuados para hacer frente a la situación, les recordó que el artículo cinco de la Ley Orgánica 4/1981, la que regula los estados de alarma, sitio y excepción, y que dice que ante crisis sanitarias graves que «afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma».

2.000 militares a rastrear

Por otra parte, Sánchez anunció también que Defensa pone a disposición de las comunidades autónomas 2.000 militares «para realizar labores de rastreo». El reparto tendrá que negociarse en función de las necesidades de cada territorio. Según comentó el jefe del Ejecutivo, esta cifra de miembros de las Fuerzas Armadas podría incrementarse en las próximas fechas como fruto de «una formación urgente que tenemos prevista».

Finalmente, el Gobierno exhortó a todas las comunidades autónomas a que abracen el uso de la aplicación móvil del radar covid implementada por Sanidad, y animó a todos los ciudadanos a descargársela, facilitando así a las autoridades el seguimiento de la epidemia.

Evolución «preocupante» de la pandemia

Tal y como admitió el presidente del Gobierno en el primer Consejo de Ministros celebrado tras la vuelta de las vacaciones, la fotografía del virus a finales de agosto «es preocupante», pero difiere mucho según la zona. Por ello, quiso transmitir «un mensaje de alerta, pero también de serenidad». La alerta, «porque la evolución no es buena, es preocupante, y hay que atajarla», y la serenidad, «porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice», pidió. «No podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida. No lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control y doblegar esta curva, y cuanto antes mejor», afirmó el presidente del Gobierno.

Sánchez fue interpelado en varias ocasiones sobre las razones por las que España regresó este verano a la cabeza de contagios por cada millón de habitantes de toda la Unión Europea, incluso cuando en otros países realizan más pruebas de diagnóstico, pero se limitó a decir que «los datos no son buenos», pero trasladó la responsabilidad a los gobiernos autonómicos, ya que remarcó la evolución muy distinta que existe en cada territorio. A renglón seguido, trasladó una mensaje de unidad a todas las fuerzas políticas. «Desterremos la pelea partidista de la lucha contra la pandemia», pidió el jefe del Ejecutivo. De cara a la búsqueda de esa unidad, esta semana abrirá una ronda de contactos con los líderes de las principales fuerzas políticas del país «para analizar la situación», por lo que la conferencia de presidentes autonómicos queda relegada a la próxima semana.

En su comparecencia de este martes, Sánchez volvió a pedir la colaboración del PP para abordar la renovación de «órganos muy importantes» como el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de dirección de RTVE o el Defensor del Pueblo.

Rechaza críticas de la oposición por sus vacaciones

Sánchez rechazó las críticas de la oposición lamentando que se hubiese marchado de vacaciones a pesar de la negativa evolución de los contagios. «La impresión es que los que se han ido de vacaciones son ellos», dijo, alegando que en las dos últimas semanas ha participado en varios asuntos de Gobierno, como un Consejo Europeo extraordinario, una conferencia internacional, despachos con el rey y la presidenta de Baleares o liderando dos reuniones del comité de seguimiento del coronavirus.