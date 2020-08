Ya hay pruebas: se puede pasar por el covid varias veces

0

26/08/2020

«No es ninguna sorpresa, los estábamos esperando». Es la impresión del presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, al conocer la noticia de los primeros casos documentados en el mundo de reinfecciones por covid-19. Concretamente, el primero corresponde a un ciudadano de Hong-Kong de 33 años que había recibido el alta tras curarse del virus en abril, pero que cuatro meses y medio después volvió a dar positivo en las pruebas realizadas en el aeropuerto de Hong Kong después de regresar desde España. «¿Esto significa que el sujeto tuvo una infección y no le ha protegido? —se pregunta López Hoyos—. Con un caso solo no se puede decir, pero apunta a que quien haya padecido una infección puede sufrirla de nuevo e incluso que puede ser contagiador».

Aunque el caso de Hong Kong ha sido el primero en recibir el plácet de la comunidad científica, ayer se conocieron otros dos: uno en los Países Bajos y otro en Bélgica. El primero se trata de un hombre de edad avanzada, «con el sistema inmunológico deteriorado», según la doctora Marion Koopmans, que presentó el caso pero que prefirió no dar más detalles. El segundo es una mujer belga que dio positivo meses después de haber superado la enfermedad: «Se trata de una mujer que sufrió una segunda recaída tres meses después de la primera infección. Hemos podido examinar genéticamente ese virus en los dos casos y tenemos los suficientes datos para determinar que es otra cepa».

En el caso de la mujer belga, igual que en el del hombre de Hong Kong, la segunda infección produjo síntomas mucho más leves que la primera. De hecho, el paciente asiático no tenía síntoma alguno cuando dio positivo: «Esa es la buena noticia —explica López Hoyos—, que la inmunidad del paciente fue capaz de evitar una infección grave».

Nadie duda de que el paso por el covid genera una cierta inmunidad al paciente, lo que no se sabe, es cuánto dura: «Aunque sí sabemos que cuánto más grave es la enfermedad, mayor es el grado de inmunidad que adquiere el paciente», explica el doctor José Gómez Rial, inmunólogo en el Clínico de Santiago, poco sorprendido por la aparición de las primeras reinfecciones: «Lo raro sería que no aparecieran. Nosotros seguimos recomendando a todos los pacientes que superan la enfermedad que mantengan todas las medidas de seguridad y prevención, porque no sabemos cuánta inmunidad generan ni durante cuánto tiempo». Esa es la gran pregunta.

Uno frente a 23 millones

La propia OMS se refirió ayer a las reinfecciones: «Estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados», manifestó Margaret Harris, una portavoz de la organización ,añadiendo que es posible que tras el caso en Hong Kong aparezcan otros: «Pero no parece ser un hecho habitual de ninguna manera».

Los tres casos parecen haber demostrado que el virus de la segunda infección era distinto al que provocó la primera. ¿Se trata de una mutación menos agresiva? «Eso puede ocurrir, pero es demasiado pronto para llegar a esa conclusión. Esperemos a ver si se dan más reinfecciones y podremos hablar de esa posibilidad», opina López Hoyos. «Lo que es un hecho es que en este tipo de pandemias, las primeras olas son las más violentas», recuerda Gómez Rial.