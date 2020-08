Despedidas las dos empleadas de una residencia catalana que se grabaron maltratando a una anciana

0

Redacción 25/08/2020 12:57 h

La dirección del centro de mayores de Mossèn Homs, en Terrassa (Barcelona), ha abierto un expediente disciplinario a las dos empleadas que grabaron el trato vejatorio que ellas mismas estaban realizando a una residente. En el vídeo, que posteriormente una de ellas publicó en su cuenta de Instagram, ambas se reían mientras una le daba de comer de muy malas formas a la anciana, dedicándole insultos y descalificaciones. Las imágenes, que han provocado una ola de indignación, han generado que el departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat haya activado una inspección de servicios sociales.

Me parece lamentable el trato de estas dos chicas hacia una persona mayor e indefensa, 😡es alucinante que haya gente así trabajando en residencias.

Espero que los familiares las denuncien, es de la residencia Mossen Homs en Terrassa

pic.twitter.com/SgitCdE5WE — Natalia ✨ (@nat_gispert) August 24, 2020

En el vídeo puede verse a una joven cuidadora dando de comer a la anciana mientras le dice: «Va, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias». La otra empleada graba toda la escena mientras se ríe y disfruta visiblemente de la situación. La primera se percata de la grabación y dice mirando a la cámara: «Yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio». Posteriormente, se gira para interpelar a la anciana acerca de su medicación: «¡Elisa, la pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? Mira, ¿sabes qué? si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duele de los pies a la cabeza te vas a joder, ¡Hombre ya, la puta pastilla!»

Además del expediente y el despido, el propio departamento de Asuntos Sociales ha presentado una denuncia ante los Mossos y ha asegurado que la «Generalitat se personará en las actuaciones judiciales que se puedan poner en marcha al respecto». Desde el centro ya se ha contactado con la familia de la persona residente para informar sobre la situación y explicar las acciones emprendidas. También se ha contactado con el resto de familiares para hacerles perfectamente conococedores de la situación.

Disculpas de una de las auxiliares

La joven que grabó y difundió el vídeo en sus redes sociales, hecho que inexplicablemente le hizo conseguir 7000 mil seguidores más, ha divulgado una segunda publicación en la que pide disculpas a la familia de la víctima y al resto de personas que se han podido ver afectadas por su comportamiento.

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 24, 2020

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, había enviado este lunes una carta a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, para pedirles que se procediera a investigar el caso al calificar de «absolutamente intolerables» el comportamiento y la actitud de las empleadas.

— Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) August 24, 2020