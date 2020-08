La patronal de residencias quiere un mando único para la gestión de su crisis: «Seguimos como en marzo»

0

La Voz de Galicia m. balín

redacción / la voz madrid / colpisa 23/08/2020 23:08 h

Baleares ha pasado en solo tres semanas de 1 a 23 positivos en las residencias de ancianos. En Galicia, 85 mayores y trabajadores están contagiados, 56 de ellos son de un centro de mayores de Lugo. En Almería capital, un solo geriátrico, El Zapillo, de titularidad pública, suma ya 82 casos abiertos en uno de los grandes brotes del verano, mientras que 45 residentes han sido hospitalizados en Cataluña. Estos datos son de este domingo. La fotografía de los efectos del virus en las residencias de ancianos sigue siendo preocupante. La zona cero de la mortalidad en España se prepara para una «segunda ola» sin haberse despertado aún de la pesadilla primaveral. Desde la patronal de las residencias privadas, agrupadas en la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), dicen que poco o nada se ha avanzado desde que comenzó la pandemia. «¿Volveremos otra vez a confinar en las habitaciones a los ancianos o a cerrar los centros? La situación es la misma que en marzo», advierte Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, en declaraciones a Europa Press. Su colectivo representa a 2.400 centros privados en el país, que gestionan unas 150.000 plazas. En estos más de cinco meses de crisis sanitaria, resume, no se han dado respuesta a muchas necesidades del sector. Comenta que aún se está debatiendo si los test PCR a los profesionales de los centros que vuelven de vacaciones los paga el Estado o los responsables de las residencias. Y se pregunta por que todavía no existen mapas epidemiológicos que permitan conocer qué empleados han pasado por la enfermedad. Este país, añade, es «muy complejo» en materia administrativa, por lo que es conveniente «un único criterio de actuación» no solo entre las comunidades autónomas, sino también «dentro de una misma área sanitaria», remarca. Sorprende así que la FED aún no haya sido convocada por el Gobierno central.