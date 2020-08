Primeras palabras del exnovio de Ana Soria sobre Enrique Ponce: «Las fechas no cuadran»

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

23/08/2020 18:51 h

Hace tiempo que no teníamos ninguna duda de que lo de Enrique Ponce y Ana Soria era el culebrón de este verano tan atípico que nos toca vivir. Y cualquier buen culebrón que se precie tiene que tener a un exnovio entre sus principales ingredientes, porque en el cuore siempre reaparece esta figura del pasado para aportar su versión de los hechos. Pues acaba de ocurrir con Joaquín Giménez, que acudió al programa de televisión Viva la vida, espacio que se emite en Telecinco. Él mantuvo una relación con esta joven andaluza de 21 años que le ha robado el corazón a Ponce, de 48. Y está avisado por el despacho de abogados del torero, ya que él mismo reconoció que le enviaron un burofax para que no hablara de su vida privada. Pues eso, que no puede irse mucho de la lengua. La cosa empezó tranquila, con Giménez mostrándose muy respetuoso con su ex, asegurando que le tiene cariño a la mujer que fue su pareja durante unos meses. Que si «es una niña estupenda», que si le sigue cayendo «genial», que si nunca dirá «nada malo de ella»... Fue un debut televisivo en el que no se mostraba rencor o resentimiento. Pero fuera del plató televisvo llegó un momento en el que, según el portal Chance, de la agencia Europa Press, Giménez ató cabos, hizo cuentas. Y, según siempre según el citado medio, al salir del restaurante madrileño al que fue a cenar en compañía de algunos colaboradores del espacio de Mediaset, parece ser que dijo: «Hoy nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Las fechas no cuadran. Ya hablaremos, no tengo ningún miedo». ¿Insinúa que Ana Soria todavía estaba con él cuando ella comenzó su amistad con Ponce? Es él mismo el que dice que lo aclarará. Quizás antes haya reacción por parte de la nueva pareja.

De la noche a la mañana Giménez se ha convertido en un personaje televisivo bastante cotizado. De hecho, en el digital El Español mencionan la posibilidad de que la expareja de Soria acabe participando en algún reality. Concretamente, ofrecen el nombre de dos programas: Supervivientes y Mujeres y Hombres y Viceversa podrían estar en su agenda el próximo mes de septiembre. Seguimos atentos al novelón, que podriá comenzar aquí un nuevo capítulo. Bueno, si fuera una serie, parece que se viene el spin-off.

Mientras, Enrique Ponce y Ana Soria prosiguen con su relación en un verano de lo más intenso y agitado, entre la ruptura del torero con Paloma Cuevas después de más de veinte años de matrimonio, la confirmación de que ya se había formado una nueva y sorprendente pareja, la mudanza de Soria, las declaraciones de unos y otros e incluso el susto de la cogida en la plaza de toros que sufrió él. Una novela por entregas. Pero hace solo unos días protagonizaron una pelea en la playa que llamó la atención de otros bañistas, ya que el tono verbal fue subiendo por momentos y ella parecía muy afectada, según ha comentado alguno de los testigos. El vigilante del arenal almeriense en el que se encontraba la pareja en ese momento llegó a confesar: «Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…». Pero al día siguiente ella publicó una fotografía con Enrique Ponce en su cuenta de Instagram luciendo amor y tipo con un espectacular bañador para despejar cualquier tipo de nubarrón del horizonte. Pero, para colmo, la revista ¡Hola! nos recuerda que hace años Paloma Cuevas lució un bañador exactamente igual, con el mismo corte e idénticos colores. Huelga decir también que con tipazo. Es que esto es un no parar.