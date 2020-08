España suma más de 19.000 nuevos casos desde el viernes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

24/08/2020 19:21 h

Desde el viernes -el Ministerio de Sanidad no da cifras de la evolución de la pandemia el fin de semana-, España ha sumado a su cómputo total de contagios 19.382 nuevos positivos, «muchos de días previos», ha aclarado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. De ellos, 2.060 se han diagnosticado en las últimas 24 horas, 413 en el País Vasco, la comunidad con más nuevas infecciones diarias en estos momentos. Le sigue muy de cerca Madrid, con 409 y, un poco más lejos, Andalucía con 292 y Aragón con 216. A lo largo del fin de semana se han registrado, además, 34 nuevos fallecimientos, que ascienden a 96 si se echa la vista atrás y se cuentan todas las víctimas mortales de la última semana. Un tercio (36) corresponden a Madrid y 19 a Aragón.

Preocupa especialmente en el Gobierno central la situación de la comunidad madrileña. «Si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas», ha adelantado el epidemiólogo. «Madrid tiene que hacer las cosas deprisa, aunque me consta que están haciendo los esfuerzos que tienen que hacer», ha señalado, considerando que probablemente esta región siga un camino similar al que transitaron anteriormente Navarra o País Vasco, donde ya se aprecia estabilización e incluso un ligero descenso.

«Hay más de 5.484 personas hospitalizadas, de las cuales 658 están en la uci. No podemos relajarnos»

Según los datos de Sanidad, semanalmente se están diagnosticando en todo el territorio español más de 40.000 positivos, concretamente en los últimos siete días han sido 40.427. «Y a medida que aumenta el número de casos, irá aumentando también la proporción de casos graves», ha advertido Simón, para recordar que, en la actualidad, hay 5.484 personas hospitalizadas por covid-19 en España, 658 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes ocupan el 5 % del total de camas disponibles en los hospitales españoles.

El director del CCAES ha vuelto a insistir en el incremento de casos entre la población joven, no solo leves, también graves, cada vez más -la edad media de los positivos es, desde el inicio de la pandemia, de 38 años, pero en las últimas semanas ha caído a 36- y ha valorado la vuelta al colegio de los más pequeños. A pesar de considerar que es una oportunidad para que el virus se transmita de una forma más fácil, está seguro de que se pueden retomar las clases con medidas de seguridad suficientes para que eso no suponga un riesgo poblacional. «Hay que conseguir que la transmisión no sea la suficiente como para que volver al colegio suponga un problema». El inicio del curso tiene que ser lo más seguro posible, ha resuelto.

El siguiente envío de remdesivir llegará mañana

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informó el pasado viernes de que el stock disponible en estos momentos de remdesivir, único medicamento antiviral autorizado contra el coronavirus, iba a agotarse temporalmente debido al «incremento del número de casos». Para hacer frente a esta situación, se movilizó el remdesivir sobrante de ensayos clínicos disponible en los hospitales. Hoy, Fernando Simón ha asegurado que el fármaco «debería llegar mañana» a España. «De todas formas, tiene un impacto no excesivo en la evolución clínica. Reduce la hospitalización pero tiene poco impacto en la letalidad», ha añadido.

Simón ha justificado la falta de stock del antiviral porque, entre otras razones, Estados Unidos compró toda la producción del fármaco, por lo que «el acceso en otros países está relativamente limitado». Asimismo, ha señalado que la mayor parte de la producción se produce allí y apenas «muy pocas cantidades» en Europa. «Ahora mismo en Europa estamos consiguiendo cubrir las necesidades y va a haber producción de remdesivir en un tiempo cercano fuera de EE.UU., pero puede ser que no se fabrique a tiempo para otras necesidades», ha agregado.