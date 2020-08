La primera gran discusión de Ana Soria y Enrique Ponce

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

22/08/2020 14:07 h

Problemas en el paraíso. Ana Soria y Enrique Ponce han protagonizado por todo lo alto su primera gran discusión en público, una bronca a grito pelado en la playa de Cabo de Gata que alertó a bañistas, al socorrista e incluso a dos agentes de la Policía Local. Sucedió este martes sobre las doce de la mañana, recogen el diario La Razón, que cita como testigo al vigilante del arenal almeriense: «Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…».

Al parecer, según los bañistas que presenciaron desde el primer momento el episodio, fue un enfrentamiento muy desagradable y a la vista de todo el mundo. Juan José Sánchez, el profesional que en esos momentos velaba por la seguridad en la playa, explicó al citado medio que ambos parecían «muy nerviosos». «No supieron controlarse… y saltaron los insultos y los reproches». Incluso se habría escuchado el nombre de Paloma Cuevas, siempre según el testimonio del socorrista, por lo que la bronca podría haber estado relacionada con la exmujer del torero. «El rostro de esa chica era todo un poema, parecía haber llorado, se la veía muy afectada», añadió el testigo.

Parece, sin embargo, que la trifulca se quedó en anécdota. Al día siguiente, la joven publicaba en sus redes una cariñosa instantánea con Ponce, acompañada por la siguiente dedicatoria: «El mar y tú». Y un emoticono cayéndosele la baba y otro de un corazón.