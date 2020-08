Así suena «La Manivela», la canción del Combo Dominicano y la Orquesta Panorama

0

La Voz de Galicia ADRIÁN VÁZQUEZ

REDACCIÓN 21/08/2020 16:59 h

La colaboración entre dos de las orquestas más distinguidas de Galicia ya es una realidad. La canción, que se ha publicado acompañada de un divertido videoclip en el que aparecen conjuntamente ambas formaciones, ya puede escucharse en las plataformas digitales. Se trata de un reguetón de ritmo enérgico que, cuanto menos, consigue que el oyente se evada de estos tiempos tan alejados de la verbena y se transporte hacia la primera fila del escenario de estas agrupaciones musicales.

La Manivela es una canción que parece no tener más pretensiones que animar a los numerosos fans que se han quedado sin verbena este verano, no obstante, supone una importe incursión hacia las composiciones propias en el seno de dos agrupaciones acostumbradas a versionar las canciones de otros artistas. No podría ser en otro momento, con mayor espacios en blanco en sus calendarios y cuando la necesidad de reinvención del sector es imperante, el Combo y la Panorama han marcado el compás con una canción que para ser más un punto de inicio que una excepción en el mundo de las orquestas.